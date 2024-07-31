В МВД назвали число лишившихся российского гражданства из-за преступлений

С начала текущего года Россия лишила гражданства около тысячи иностранцев, которые приобрели его, но позднее совершили преступления. Об это сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"МВД за первое полугодие 2024 года прекратило гражданство около одной тысячи натурализованных граждан (добровольно приобретших российское гражданство), привлечённых к уголовной ответственности", — написала она в телеграм-канале.

По словам Волк, большая часть уголовных дел связана с незаконным оборотом наркотиков. Также она напомнила, что по закону иностранцы, получившие российский паспорт через международные договоры или на других основаниях, могут его лишиться в случае совершения преступлений или подготовки к ним.