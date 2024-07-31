В МВД назвали число лишившихся российского гражданства из-за преступлений
В 2024 году МВД лишило гражданства РФ около тысячи мигрантов из-за преступлений
С начала текущего года Россия лишила гражданства около тысячи иностранцев, которые приобрели его, но позднее совершили преступления. Об это сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"МВД за первое полугодие 2024 года прекратило гражданство около одной тысячи натурализованных граждан (добровольно приобретших российское гражданство), привлечённых к уголовной ответственности", — написала она в телеграм-канале.
По словам Волк, большая часть уголовных дел связана с незаконным оборотом наркотиков. Также она напомнила, что по закону иностранцы, получившие российский паспорт через международные договоры или на других основаниях, могут его лишиться в случае совершения преступлений или подготовки к ним.
А ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме предложили разработать и принять "Кодекс мигранта". По словам автора инициативы, власти готовы обсуждать с представителями диаспор и органами правопорядка свод предлагаемых правил. Туда добавят обязательное знание русского языка для мигрантов и их семей, уважение к традициям России, соблюдение общепринятых правил в людных местах.