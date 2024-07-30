Приставы раскрыли число мигрантов, которых выдворили из России с начала года

За первое полугодие 2024 года из России выдворили порядка 39,5 тысячи мигрантов за нарушение закона. Об этом во вторник, 30 июля, заявили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

"За пределы Российской Федерации выдворено 39,5 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.