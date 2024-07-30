Приставы раскрыли число мигрантов, которых выдворили из России с начала года
ФССП: В первом полугодии из России выдворили 39,5 тысяч мигрантов за нарушения
За первое полугодие 2024 года из России выдворили порядка 39,5 тысячи мигрантов за нарушение закона. Об этом во вторник, 30 июля, заявили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
"За пределы Российской Федерации выдворено 39,5 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство", — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.
Ранее в Госдуме предложили разработать и принять "Кодекс мигранта". По словам автора инициативы, власти готовы обсуждать с представителями диаспор и органами правопорядка свод предлагаемых правил. Туда добавят обязательное знание русского языка для мигрантов и их семей, уважение к традициям России, соблюдение общепринятых правил в людных местах.
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