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Регион
29 июля, 16:25

В России могут увеличить срок службы в армии для новых граждан

ГД обсудит поправки о воинском учёте мигрантов и двухлетней службе новых граждан

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить законопроект о постановке мигрантов на воинский учёт и увеличении срока службы в армии до двух лет для новых граждан РФ. Нижняя палата до конца весенней сессии рассмотрят соответствующие поправки. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

"ГД выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст", — сообщили в Думе.

В России завершился весенний призыв в армию
В России завершился весенний призыв в армию

Ранее Life.ru сообщал, что срочники, которые поедут служить в рамках весеннего призыва не будут привлекать к участию в специальной военной операции (СВО). Там рассказали, что большинство срочников сначала получат военно-учётные специальности в учебных соединениях и воинских частях, а потом отправятся к местам службы.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Александра Мышляева
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