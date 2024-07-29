В России могут увеличить срок службы в армии для новых граждан

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить законопроект о постановке мигрантов на воинский учёт и увеличении срока службы в армии до двух лет для новых граждан РФ. Нижняя палата до конца весенней сессии рассмотрят соответствующие поправки. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

"ГД выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст", — сообщили в Думе.