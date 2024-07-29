В России могут увеличить срок службы в армии для новых граждан
ГД обсудит поправки о воинском учёте мигрантов и двухлетней службе новых граждан
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить законопроект о постановке мигрантов на воинский учёт и увеличении срока службы в армии до двух лет для новых граждан РФ. Нижняя палата до конца весенней сессии рассмотрят соответствующие поправки. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
"ГД выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст", — сообщили в Думе.
Ранее Life.ru сообщал, что срочники, которые поедут служить в рамках весеннего призыва не будут привлекать к участию в специальной военной операции (СВО). Там рассказали, что большинство срочников сначала получат военно-учётные специальности в учебных соединениях и воинских частях, а потом отправятся к местам службы.
Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy