В ЛДПР предложили разработать и принять "Кодекс мигранта"

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил составить обязательный свод правил для пребывания иностранцев в России. По его словам, такой Кодекс мигранта будет регулировать поведение прибывших в нашу страну из-за рубежа.

"Кодекс мигранта станет обязательным набором правил поведения той части приезжих иностранцев, которые собираются честно трудиться на благо России", — сказал Слуцкий.

Он добавил, что власти готовы обсуждать с представителями диаспор и органами правопорядка свод предлагаемых правил. Туда добавят обязательное знание русского языка для мигранта и его семьи, уважение к традициям России, соблюдение общепринятых правил в людных местах. Кроме того, по Кодексу мигрантов обяжут официально устраиваться на работу, платить налоги, а также проходить психологическое тестирование и иметь страховку от риска депортации.