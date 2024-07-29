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29 июля, 14:50

В ЛДПР предложили разработать и принять "Кодекс мигранта"

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил составить обязательный свод правил для пребывания иностранцев в России. По его словам, такой Кодекс мигранта будет регулировать поведение прибывших в нашу страну из-за рубежа.

"Кодекс мигранта станет обязательным набором правил поведения той части приезжих иностранцев, которые собираются честно трудиться на благо России", — сказал Слуцкий.

Он добавил, что власти готовы обсуждать с представителями диаспор и органами правопорядка свод предлагаемых правил. Туда добавят обязательное знание русского языка для мигранта и его семьи, уважение к традициям России, соблюдение общепринятых правил в людных местах. Кроме того, по Кодексу мигрантов обяжут официально устраиваться на работу, платить налоги, а также проходить психологическое тестирование и иметь страховку от риска депортации.

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Ранее в СК предложили сделать нелегальное пребывание на территории нашей страны отягчающим обстоятельством преступления. Данная инициатива не будет дискриминировать иностранцев в России, так как она затронет только тех лиц, которые находятся в стране незаконно, отметили в ведомстве.

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Telegram / ЛДПР

Александра Мышляева
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