Бастрыкин призвал ввести "весомый" налог для работодателей, нанимающих мигрантов
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести "весомый" налог для бизнеса, использующего труд мигрантов. Кроме того, по его словам, работодателям стоит обеспечивать таких сотрудников жильём и компенсировать их транспортные расходы. Также необходимо создать финансовый депозит на случай выдворения иностранцев из РФ, уверен глава СК.
"Стоит экономически мотивировать предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, и предусмотреть весомый налог на использование рабочей силы иностранных граждан", — сказал Бастрыкин в интервью RG.ru.
Помимо того, глава СК считает необходимым обязать детей мигрантов владеть русским языком на уровне, который необходим для приёма в образовательные учреждения, а также создать условия для невозможности существования "резиновых квартир". По мнению Бастрыкина, следует к тому же синхронизировать процедуру получения паспорта гражданина РФ с одновременной постановкой на воинский учёт.
Ранее в СК предложили сделать нелегальное пребывание в РФ отягчающим обстоятельством преступления. Данная инициатива не будет дискриминировать иностранцев в России, так как она затронет только тех лиц, которые находятся в стране незаконно, отметили в ведомстве.
Telegram / Следком