Двух жителей Москвы задержали за заселение нелегалов в 150 квартир умерших владельцев

В Москве задержали организатора нелегальной миграции. Он использовал свыше 150 квартир для незаконного заселения иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ Следственного комитета.

В Москве задержали организатора незаконной миграции, использовавшего в этих целях свыше 150 квартир. Видео © Telegram / "Столичный СК"

"По данным следствия, не позднее 1 сентября 2023 года фигуранты, действуя в составе организованной группы с целью личного обогащения, создали условия для организации незаконной миграции на территории города Москвы. Соучастники заселяли иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории РФ, в более чем 150 квартир, собственники которых скончались", — указано в сообщении СК.

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора и члена преступной группы. Их квартиры обыскали, была изъята документация, подтверждающая их причастность к преступлениям. В скором будущем им предъявят обвинения. Заведено уголовное дело в рамках статей о мошенничестве и организации нелегального канала миграции. Также следствие устанавливает остальных преступников.