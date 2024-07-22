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22 июля, 18:19

Двух жителей Москвы задержали за заселение нелегалов в 150 квартир умерших владельцев

СК: В Москве задержали организатора незаконной миграции в крупных масштабах

В Москве задержали организатора нелегальной миграции. Он использовал свыше 150 квартир для незаконного заселения иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ Следственного комитета.

В Москве задержали организатора незаконной миграции, использовавшего в этих целях свыше 150 квартир. Видео © Telegram / "Столичный СК"

"По данным следствия, не позднее 1 сентября 2023 года фигуранты, действуя в составе организованной группы с целью личного обогащения, создали условия для организации незаконной миграции на территории города Москвы. Соучастники заселяли иностранных граждан, незаконно пребывающих на территории РФ, в более чем 150 квартир, собственники которых скончались", указано в сообщении СК.

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора и члена преступной группы. Их квартиры обыскали, была изъята документация, подтверждающая их причастность к преступлениям. В скором будущем им предъявят обвинения. Заведено уголовное дело в рамках статей о мошенничестве и организации нелегального канала миграции. Также следствие устанавливает остальных преступников.

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Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая сообщала о том, что в ГД был разработан новый законопроект, который переквалифицирует преступления по организации незаконной миграции в категорию тяжких и особо тяжких. Профильные ведомства и правоохранительные органы попросили изложить свои выводы по проекту в течение недели. По словам Яровой, наказания за любые виды содействия незаконной миграции, учитывая подделку документов и нелегальную регистрацию, будут ужесточаться.

Обложка ©

Telegram / "Столичный СК"

Юрий Лысенко
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