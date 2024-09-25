Умер Роман Мадянов: 17 фото актёров легендарного сериала «Солдаты», спустя 20 лет Сегодня, 25 сентября, стало известно о кончине одного из самых колоритных и ярких актёров сериала «Солдаты» Романа Мадянова. Предлагаем вспомнить, какими молодыми и здоровыми были главные герои 20 лет назад и как они выглядят сегодня. 25 сентября, 14:00 Обложка © «Солдаты» (сериал, 2004), режиссёр Сергей Арланов, сценаристы Леонид Купридо, Александр Тыкун и др. / Kinopoisk

Майор/подполковник/полковник Колобков Виктор Романович — актёр Роман Мадянов

Фото © «Солдаты» (сериал, 2004), режиссёр Сергей Арланов, сценаристы Леонид Купридо, Александр Тыкун и др. / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madianovroman

Роман Мадянов зарекомендовал себя как гениальный актёр второго плана. Роль Колобкова в «Солдатах» была далеко не первой в его карьере, но именно она принесла широкую известность. Персонажа Мадянова ненавидели абсолютно все зрители сериала. К сожалению, 25 сентября 2024 года стало известно, что на 63-м году жизни Мадянов умер. Полгода назад у актёра диагностировали рак лёгких и обнаружили метастазы в почках, селезёнке и печени. Как сообщают приближённые к актёру личности, умирал Роман Мадянов в муках: из-за химиотерапии актёр потерял волосы и брови. Но даже такие пытки не сломили Колобкова, артист не жаловался и не раскрывал диагноз до конца.

Михаил Медведев — актёр Александр Лымарев

Фото © kino-teatr, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alex.lymarev

Персонаж, сыгранный актёром Александром Лымаревым, сразу завоевал популярность у зрителей, обеспечив высокие рейтинги сериалу. Пока все смеялись над шутками персонажа Шматко, девушки восхищались каждым появлением на экране рядового Медведева, роль которого исполнял Лымарев.

В 2000-х годах карьера актёра была очень насыщенной, он постоянно снимался. Сейчас же его новые работы выходят не так часто. Внешне Александр Лымарев тоже сильно изменился со времён своей популярности в «Солдатах»: сейчас 41-летний актёр с усами едва узнаваем как тот любимец девушек, которым он был в начале своей карьеры.

Александр Староконь — Актёр Вячеслав Гришечкин

Фото © kino-teatr, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / grishechkinslavik

Ещё один российский актёр из сериала «Солдаты», не доживший до его двадцатилетия, — Вячеслав Гришечкин. После смерти жены артист страдал от депрессии и винил себя в гибели любимой. Он долго не появлялся на публике и только спустя год начал возвращаться к нормальной жизни. Однако к этому моменту здоровье Гришечкина сильно ухудшилось.

Вячеслав пережил свою супругу Анну всего на пять лет. В 2017 году она умерла от онкологического заболевания. А он скончался 16 сентября 2023 года.

Кузьма Соколов — актёр Иван Моховиков

Иван Моховиков тоже сыграл в «золотом составе» сериала. В «Солдатах» он продержался дольше, чем ребята, с которыми «призвали»: некогда неуклюжий парень из деревни дослужился до звания старшего лейтенанта.

Но и когда сериал закончился, простоя в работе у Моховикова не случилось, он регулярно снимался в фильмах. В личной жизни тоже всё отлично: вместе с супругой Ольгой Глушко воспитывает сына.

Прапорщик Шматко — актёр Алексей Маклаков

Фото © kino-teatr, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexeymaklakov_official

Персонаж, сыгранный Алексеем Маклаковым, является одним из самых ярких и значимых в этом сериале. Во многом именно благодаря его герою — прапорщику Шматко — «Солдат» можно считать настоящей комедией. Хотя Алексей Маклаков был известен и до этой роли, именно прапорщик Шматко сделал его всенародным любимцем. А знаменитая фраза «Ё-моё!» стала настоящим мемом ещё до того, как само это понятие широко распространилось.

Несмотря на то что с момента выхода сериала прошло много лет, 63-летний Алексей Маклаков продолжает активно сниматься в кино и сериалах. В последние пару лет его работ становится всё больше и больше, что говорит о том, что актёр по-прежнему востребован и любим зрителями.

Чепочница Эвелина Георгиевна — актриса Мария Аронова

Фото © «Солдаты» (сериал, 2004), режиссёр Сергей Арланов, сценаристы Леонид Купридо, Александр Тыкун и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Михаил Климентьев

Роль Марии Ароновой, может, и была далеко не главной в сериале, но Эвелину Георгиевну любили все. Когда персонажа вывели из сериала, Марии было чем заняться. Актриса играет в театре и регулярно снимается в кино. На счету Ароновой — порядка 70 телевизионных ролей.

Ирина Дмитриевна Пылеева (Медведева) — актриса Ольга Фадеева

Фото © «Солдаты» (сериал, 2004), режиссёр Сергей Арланов, сценаристы Леонид Купридо, Александр Тыкун и др. / Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / fadeevaofadeeva

Ольга Фадеева в сериале «Солдаты» сыграла роль Ирины Дмитриевны, после чего стала очень популярной среди молодых зрителей. Её яркий образ в этом сериале дал мощный толчок актёрской карьере. После выхода сериала «Солдаты» Фадеева снялась во множестве других кинопроектов. В настоящее время Ольга замужем за режиссёром Александром Самохваловым, у них есть сын Алексей.

Генерал-майор Павел Терентьевич Бородин — актёр Борис Щербаков

Фото © «Солдаты» (сериал, 2004), режиссёр Сергей Арланов, сценаристы Леонид Купридо, Александр Тыкун и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Роль командира дивизии в сериале досталась Борису Щербакову. Актёр был известен и популярен задолго до начала 2000-х годов, так что съёмки в «Солдатах» не стали переломным моментом в его карьере. Сейчас Борису Щербакову 74 года, но он продолжает активно работать в театре и сниматься в кино. На его счету уже более двухсот сыгранных ролей.

Авторы Елизавета Терешкова