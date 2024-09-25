Второй сезон «Игры в кальмара»: когда покажут продолжение и чем удивит дорама Корейский сериал «Игра в кальмара» произвёл настоящий фурор в мире, и теперь все ждут выхода второго сезона, который будет совсем скоро. Будут ли новые герои и третий сезон? 25 сентября, 13:30 Когда можно будет посмотреть второй сезон «Игры в кальмара». Обложка © Youtube / Netflix

Непредсказуемый и фантастический сюжет «Игры в кальмара» покорил практически весь мир. Создатели точно знали, что будут снимать продолжение, однако фанатам сериала пришлось ждать целых три года. Вот наконец-то стало известно, что совсем скоро на экраны выйдет второй сезон корейского бестселлера. Зрители уже смогли увидеть первые тизеры и сделать предположения, что их ждёт в новой части. В этой статье Life.ru расскажет, почему все так ждут второй сезон «Игры в кальмара», и раскроет дату его выхода.

О чём сериал «Игра в кальмара»

Первый сезон «Игры в кальмара»: сюжет и герои. Фото © Wikipedia / Netflix

«Игру в кальмара» сложно назвать сериалом одного жанра, ведь в фильме есть буквально всё. Сюжет развивается вокруг странной и очень опасной игры. 400 человек, потерявших смысл жить, решают испытать удачу в необычном проекте, где они должны соревноваться в «детских играх». Победитель заберёт большой приз и станет несметно богатым. Но есть один нюанс: до финала дойдёт лишь один, а всех остальных ждёт гибель.

Главным героем сериала стал Сон Ги-Хун. Именно этот мужчина — последний участник игры, которого искали. Жизнь Сон Ги-Хуна была далека от идеала: долги, развод, отчаяние. Однажды незнакомец дал ему визитку и большую сумму денег. Сон решил заработать денег и согласился принять участие в игре, но он точно не догадывался, что его ждёт.

Второй сезон «Игры в кальмара»: дата выхода

Когда выйдет второй сезон «Игры в кальмара». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / squidgamenetflix

Когда же будет премьера второго сезона «Игры в кальмара»? Создатели объявили, что он выйдет на мировые экраны уже 26 декабря 2024 года. Все серии выпустят сразу, поэтому долго ждать не придётся.

О чём будет второй сезон «Игры в кальмара»

Весь сюжет второго сезона создатели пока что держат в тайне. Известно лишь, что в нём продолжится история главного героя, который наверняка захочет остановить жестокие игры. Напомним, что первый сезон закончился, когда Сон Ги-Хун был в аэропорту и хотел улететь к своей дочке, однако в этот момент заметил одного из организаторов кровавой бойни. Сон забирает у него визитку и вновь решается позвонить по номеру, указанному на ней.

Фанаты гадают, в какой роли будет главный герой в новом сезоне. Возможно, он опять станет одним из участников, а может быть, перейдёт в ряды охранников? Также режиссёр решил оживить и погибших героев, однако непонятно, будут ли это они или же у кого-то просто появится брат-близнец.

Отрывок из тизера второго сезона «Игры в кальмара». Видео © Youtube / Netflix

После просмотра первых тизеров к новому сезону «Игры в кальмара» у зрителей возникло множество вопросов, на которые пока никто не даёт ответы. Конечно, в этих небольших отрывках сложно угадать, какой сюжет придумал режиссёр на этот раз, однако очевидно, что история первого сезона точно продолжится, но уже в новом свете. В тизерах поклонники смогли увидеть старых героев и, конечно, новые лица корейских актёров.

Чего ждать во втором сезоне «Игры в кальмара»? Видео © YouTube / Netflix

Будет ли третий сезон «Игры в кальмара»

Дата выхода третьего сезона «Игры в кальмара»: Что известно о продолжении сериала. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / squidgamenetflix

Поклонники сериала могут ликовать, ведь стало известно, что второй и третий сезон снимали одновременно, но из-за насыщенности событий продолжение истории пришлось разделить. Зато, по данным инсайдеров, третий сезон «Игры в кальмара» можно будет увидеть уже в 2025 году.

Корейские сериалы активно захватывают мир, и кажется, что в декабре начнётся новая волна, ведь поклонники жестоких игр точно пару дней не будут выходить из дома, пересматривая первый и ожидая второй сезон любимого сериала. Ранее Life.ru рассказал о семи лучших корейских дорамах, которые обязан посмотреть каждый.

Авторы Дана Третьякова