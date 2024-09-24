7 сериалов о российских и советских убийцах: когда реальность страшнее кино 

Истории о маньяках всегда вызывают одновременно страх и интерес. Когда эти ужасы случаются на нашей земле и касаются знакомых людей, они становятся ещё более пугающими и завораживающими. Реальные преступления, разыгравшиеся среди нас, находят отражение в сериалах, которые не только пугают, но и увлекают зрителя. Рассказываем о лучших российских и советских сериалах, основанных на этих мрачных реальных историях.

1. «Душегубы» — витебский душитель

Сериалы о самых страшных маньяках России. Фото © «Душегубы» (сериал 2019 года), режиссёр Давид Ткебучава, сценаристы Юлиана Закревская, Алексей Сашин / Kinopoisk

Советский детектив «Душегубы» рассказывает о поимке маньяка Геннадия Михасевича, который орудовал в Витебске и его окрестностях в 80-х годах. Михасевич убил более 36 женщин, душил и насиловал случайных прохожих, а затем возвращался на места преступлений как дружинник. Его не могли поймать 14 лет, пока маньяк сам не допустил ошибку, оставив записку с почерком, совпавшим с его объяснительной. Этот случай стал одним из самых громких дел в советской милиции.

В сериале Зоя Бербер и Сергей Чирков ярко воссоздают атмосферу той эпохи, погружая зрителя в мрачную реальность охоты на маньяка. Рейтинг сериала на «Кинопоиске» — 8,2.

2. «Фишер» — охота на подростков Подмосковья

Истории советских маньяков в сериалах. Фото © «Фишер» (сериал 2023 года), режиссёры Сергей Тарамаев, Любовь Львова, сценаристы Сергей Кальварский, Наталья Капустина / Kinopoisk

«Фишер» — история одного из самых страшных маньяков 90-х годов Александра Головкина, который наводил ужас на Подмосковье, охотясь на мальчиков-подростков. Он совершил 11 доказанных убийств, но считается, что жертв было значительно больше. Головкин издевался над детьми с нечеловеческой жестокостью, а его имя стало синонимом ужаса для многих семей. Псевдоним Фишер закрепился за ним благодаря ошибочным показаниям свидетелей, но даже без этого имя Головкина стало символом страха.

На экране Иван Янковский и Александра Бортич создают напряжённую атмосферу охоты на маньяка, а сериал заслуженно получил рейтинг 7,9 на «Кинопоиске».

3. «Кровавая барыня» — садистка Дарья Салтыкова

От Чикатило до Мосгаза: маньяки на экране. Фото © «Кровавая барыня» (сериал 2017 года), режиссёр Егор Анашкин, сценарист Марика Девич / Kinopoisk

Сериал «Кровавая барыня» с Юлией Снигирь рассказывает о жестокой помещице Дарье Салтыковой, которая издевалась над своими крепостными в XVIII веке. Она убила более 130 человек, хотя доказать смогли лишь 38 случаев. Салтыкова считала себя неприкасаемой, но в итоге была приговорена к пожизненному заключению. Этот показательный процесс продемонстрировал, что даже знатное происхождение не спасает от правосудия.

Сериал имеет рейтинг 7,4 и выделяется на фоне других проектов, погружая зрителя в жестокую реальность царской России.

4. «Мосгаз» — первый советский маньяк Владимир Ионесян

Реальные убийцы, о которых сняли сериалы. Фото © «Мосгаз» (сериал 2012 года), режиссёр Андрей Малюков, сценарист Зоя Дзюбло / Kinopoisk

«Мосгаз» рассказывает о первом советском маньяке Владимире Ионесяне, который убивал детей, выдавая себя за сотрудника газовой службы. Ионесян совершал преступления ради денег и чтобы впечатлить любовницу. За несколько месяцев он убил пятерых человек, но его поймали благодаря неудачной сделке с телевизором, который он продал соседу. Этот случай стал одной из первых и самых громких охот на маньяка в СССР.

В сериале главные роли исполнили Андрей Смоляков и Максим Матвеев, а проект получил 7,3 балла на «Кинопоиске».

5. «Хороший человек» — прототип ангарского маньяка Михаила Попкова

Жуткие истории маньяков в российских сериалах. Фото © «Хороший человек» (сериал 2020 года), режиссёр Константин Богомолов, сценаристы Константин Богомолов, Павел Тетерский, Руслан Галеев / Kinopoisk

«Хороший человек» вдохновлён реальными преступлениями Михаила Попкова, который в течение 18 лет убивал женщин, считая, что очищает мир от «падших». Попков был бывшим милиционером и прекрасно понимал, как скрывать следы своих преступлений, что позволяло ему действовать почти два десятилетия. В сериале главная героиня — женщина-следователь из Москвы, которая пытается остановить маньяка.

Никита Ефремов и Юлия Снигирь блестяще передают атмосферу страха и беспомощности, а сериал получил 7,1 балла на «Кинопоиске».

6. «Чикатило» — спорный проект о самом известном маньяке

Сериалы о русских маньяках. Фото © «Чикатило» (сериал 2020–2021 гг.), режиссёр Сарик Андреасян, сценаристы Алексей Гравицкий, Сергей Волков / Kinopoisk

Сериал «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли рассказывает о самом известном советском маньяке, который убил 53 человека. Сериал вызвал много споров из-за отклонений от фактов и нестандартного подхода к сюжету, но остаётся одной из самых обсуждаемых экранизаций последних лет. Чикатило, задержанный после многолетней охоты, стал символом самых страшных преступлений в истории СССР. На «Кинопоиске» сериал получил оценку в 6,8 балла, что совсем неплохо, учитывая сомнения критиков.

«Тень Чикатило» — альтернативная версия преступлений Попкова

Истории российских маньяков в сериалах. Фото © «Тень Чикатило» (сериал 2024 года), режиссёры Сарик Андреасян, Давид Дадунашвили, сценарист Сергей Волков / Kinopoisk

«Тень Чикатило» — это художественная интерпретация преступлений Михаила Попкова, где фамилия маньяка изменена на Попцова. Режиссёр Сарик Андреасян создал мрачную и напряжённую атмосферу, показывая, как следователи пытаются поймать убийцу, действующего десятилетиями.

Сериал стал популярным благодаря актуальности темы и получил 6,9 балла на «Кинопоиске», сообщает «Комсомольская правда».