7 сериалов о российских и советских убийцах: когда реальность страшнее кино
Маньяки, от которых стынет кровь: Life.ru рассказывает о российских и советских убийцах, ставших героями пугающих сериалов.
Истории о маньяках всегда вызывают одновременно страх и интерес. Когда эти ужасы случаются на нашей земле и касаются знакомых людей, они становятся ещё более пугающими и завораживающими. Реальные преступления, разыгравшиеся среди нас, находят отражение в сериалах, которые не только пугают, но и увлекают зрителя. Рассказываем о лучших российских и советских сериалах, основанных на этих мрачных реальных историях.
1. «Душегубы» — витебский душитель
Сериалы о самых страшных маньяках России. Фото © «Душегубы» (сериал 2019 года), режиссёр Давид Ткебучава, сценаристы Юлиана Закревская, Алексей Сашин / Kinopoisk
Советский детектив «Душегубы» рассказывает о поимке маньяка Геннадия Михасевича, который орудовал в Витебске и его окрестностях в 80-х годах. Михасевич убил более 36 женщин, душил и насиловал случайных прохожих, а затем возвращался на места преступлений как дружинник. Его не могли поймать 14 лет, пока маньяк сам не допустил ошибку, оставив записку с почерком, совпавшим с его объяснительной. Этот случай стал одним из самых громких дел в советской милиции.
В сериале Зоя Бербер и Сергей Чирков ярко воссоздают атмосферу той эпохи, погружая зрителя в мрачную реальность охоты на маньяка. Рейтинг сериала на «Кинопоиске» — 8,2.
2. «Фишер» — охота на подростков Подмосковья
Истории советских маньяков в сериалах. Фото © «Фишер» (сериал 2023 года), режиссёры Сергей Тарамаев, Любовь Львова, сценаристы Сергей Кальварский, Наталья Капустина / Kinopoisk
«Фишер» — история одного из самых страшных маньяков 90-х годов Александра Головкина, который наводил ужас на Подмосковье, охотясь на мальчиков-подростков. Он совершил 11 доказанных убийств, но считается, что жертв было значительно больше. Головкин издевался над детьми с нечеловеческой жестокостью, а его имя стало синонимом ужаса для многих семей. Псевдоним Фишер закрепился за ним благодаря ошибочным показаниям свидетелей, но даже без этого имя Головкина стало символом страха.
На экране Иван Янковский и Александра Бортич создают напряжённую атмосферу охоты на маньяка, а сериал заслуженно получил рейтинг 7,9 на «Кинопоиске».
3. «Кровавая барыня» — садистка Дарья Салтыкова
От Чикатило до Мосгаза: маньяки на экране. Фото © «Кровавая барыня» (сериал 2017 года), режиссёр Егор Анашкин, сценарист Марика Девич / Kinopoisk
Сериал «Кровавая барыня» с Юлией Снигирь рассказывает о жестокой помещице Дарье Салтыковой, которая издевалась над своими крепостными в XVIII веке. Она убила более 130 человек, хотя доказать смогли лишь 38 случаев. Салтыкова считала себя неприкасаемой, но в итоге была приговорена к пожизненному заключению. Этот показательный процесс продемонстрировал, что даже знатное происхождение не спасает от правосудия.
Сериал имеет рейтинг 7,4 и выделяется на фоне других проектов, погружая зрителя в жестокую реальность царской России.
4. «Мосгаз» — первый советский маньяк Владимир Ионесян
Реальные убийцы, о которых сняли сериалы. Фото © «Мосгаз» (сериал 2012 года), режиссёр Андрей Малюков, сценарист Зоя Дзюбло / Kinopoisk
«Мосгаз» рассказывает о первом советском маньяке Владимире Ионесяне, который убивал детей, выдавая себя за сотрудника газовой службы. Ионесян совершал преступления ради денег и чтобы впечатлить любовницу. За несколько месяцев он убил пятерых человек, но его поймали благодаря неудачной сделке с телевизором, который он продал соседу. Этот случай стал одной из первых и самых громких охот на маньяка в СССР.
В сериале главные роли исполнили Андрей Смоляков и Максим Матвеев, а проект получил 7,3 балла на «Кинопоиске».
5. «Хороший человек» — прототип ангарского маньяка Михаила Попкова
Жуткие истории маньяков в российских сериалах. Фото © «Хороший человек» (сериал 2020 года), режиссёр Константин Богомолов, сценаристы Константин Богомолов, Павел Тетерский, Руслан Галеев / Kinopoisk
«Хороший человек» вдохновлён реальными преступлениями Михаила Попкова, который в течение 18 лет убивал женщин, считая, что очищает мир от «падших». Попков был бывшим милиционером и прекрасно понимал, как скрывать следы своих преступлений, что позволяло ему действовать почти два десятилетия. В сериале главная героиня — женщина-следователь из Москвы, которая пытается остановить маньяка.
Никита Ефремов и Юлия Снигирь блестяще передают атмосферу страха и беспомощности, а сериал получил 7,1 балла на «Кинопоиске».
6. «Чикатило» — спорный проект о самом известном маньяке
Сериалы о русских маньяках. Фото © «Чикатило» (сериал 2020–2021 гг.), режиссёр Сарик Андреасян, сценаристы Алексей Гравицкий, Сергей Волков / Kinopoisk
Сериал «Чикатило» с Дмитрием Нагиевым в главной роли рассказывает о самом известном советском маньяке, который убил 53 человека. Сериал вызвал много споров из-за отклонений от фактов и нестандартного подхода к сюжету, но остаётся одной из самых обсуждаемых экранизаций последних лет. Чикатило, задержанный после многолетней охоты, стал символом самых страшных преступлений в истории СССР.
На «Кинопоиске» сериал получил оценку в 6,8 балла, что совсем неплохо, учитывая сомнения критиков.
«Тень Чикатило» — альтернативная версия преступлений Попкова
Истории российских маньяков в сериалах. Фото © «Тень Чикатило» (сериал 2024 года), режиссёры Сарик Андреасян, Давид Дадунашвили, сценарист Сергей Волков / Kinopoisk
«Тень Чикатило» — это художественная интерпретация преступлений Михаила Попкова, где фамилия маньяка изменена на Попцова. Режиссёр Сарик Андреасян создал мрачную и напряжённую атмосферу, показывая, как следователи пытаются поймать убийцу, действующего десятилетиями.
Сериал стал популярным благодаря актуальности темы и получил 6,9 балла на «Кинопоиске», сообщает «Комсомольская правда».
Эти сериалы напоминают нам о том, что за каждым экранным маньяком стоит реальная трагедия. Они заставляют задуматься о том, что зло часто прячется за маской обычных людей и никогда не исчезает бесследно. Ранее Life.ru рассказывал, какие семь слов нельзя говорить в российской тюрьме.
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«Фишер» (сериал 2023 года), режиссёры Сергей Тарамаев, Любовь Львова, сценаристы Сергей Кальварский, Наталья Капустина, «Мосгаз» (сериал 2012 года), режиссёр Андрей Малюков, сценарист Зоя Дзюбло, «Чикатило» (сериал 2020–2021 гг.), режиссёр Сарик Андреасян, сценаристы Алексей Гравицкий, Сергей Волков / Kinopoisk