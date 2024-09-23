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23 сентября, 14:00

Тест: Фиби, Росс или Джоуи — 7 вопросов определят, кто стал бы вашим лучшим другом

Давайте пофантазируем: вы живёте в Нью-Йорке и общаетесь с шестёркой самых чудаковатых и милых ребят. А кто из сериала «Друзья» стал бы вашим лучшим приятелем?

Прошло 30 лет с тех пор, как мы впервые познакомились с Моникой, Чендлером, Россом, Рэйчел, Фиби и Джоуи — шестью самыми культовыми друзьями, когда-либо появлявшимися на наших экранах. Отмечая годовщину сериала, предлагаем представить, каково это — иметь одного из этих весёлых персонажей в качестве компаньона и идеального «партнёра по преступлению». Вам бы больше подошло саркастическое остроумие Чендлера или чувство стиля Рэйчел — давайте узнаем!

Кто бы ни выпал в роли идеального друга, ничто не мешает вам мысленно взять чашечку кофе в Central Perk, расслабиться на легендарном диване и пройти ещё пару тестов на характер. Например, пять простых вопросов подскажут, кто вы из знаменитых героинь мультфильмов СССР. А эта информация многих шокирует: поза, в которой спит человек, может рассказать всё о его характере — скорее ныряйте в мир психологии и языка тела.

Тест: Волан-де-Морт или Кашпировский — кому принадлежат эти 6 зловещих фраз
Тест: Волан-де-Морт или Кашпировский — кому принадлежат эти 6 зловещих фраз
Обложка ©

«Друзья» (сериал 1994–2004), режиссёры Гари Хэлворсон, Кевин Брайт и др., сценаристы Доути Абрамс, Крис Браун и др. / Kinopoisk, © Freepik / Harryarts

Василиса Тихонова
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