Тест: Фиби, Росс или Джоуи — 7 вопросов определят, кто стал бы вашим лучшим другом

Прошло 30 лет с тех пор, как мы впервые познакомились с Моникой, Чендлером, Россом, Рэйчел, Фиби и Джоуи — шестью самыми культовыми друзьями, когда-либо появлявшимися на наших экранах. Отмечая годовщину сериала, предлагаем представить, каково это — иметь одного из этих весёлых персонажей в качестве компаньона и идеального «партнёра по преступлению». Вам бы больше подошло саркастическое остроумие Чендлера или чувство стиля Рэйчел — давайте узнаем!

Кто бы ни выпал в роли идеального друга, ничто не мешает вам мысленно взять чашечку кофе в Central Perk, расслабиться на легендарном диване и пройти ещё пару тестов на характер. Например, пять простых вопросов подскажут, кто вы из знаменитых героинь мультфильмов СССР. А эта информация многих шокирует: поза, в которой спит человек, может рассказать всё о его характере — скорее ныряйте в мир психологии и языка тела.