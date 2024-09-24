Life.ru узнал, во сколько сейчас обойдутся квартиры героев русских сериалов 2000-х
Level Group: Квартиры из сериалов 2000-х сейчас стоят до 1 млрд рублей
Семья Васнецовых в сериале «Папины дочки» жила по адресу Володарского, 11 в Москве. Сейчас такой улицы нет. Обложка © Кадры из сериала «Папины дочки» / kinopoisk / Режиссёр Ирина Васильева / Сценарий Вячеслав Дусмухаметов
На экраны вернулись знаменитые семейные комедии «Воронины» и «Папины дочки»: новые сезоны вызвали интерес к деталям жизни героев, в том числе к их квартирам. Аналитики Level Group проанализировали реальные цены на недвижимость в районах, где по сюжету разворачивались действия известных сериалов 2000-х, и поделились результатами с Life.ru.
Так, квартира Максима Шаталина из сериала «Моя прекрасная няня» запомнилась своей роскошью. Сейчас двухуровневая квартира на улице Чаплыгина, 11 в Басманном районе (ЦАО) Москвы, где работала няня Вика, стоит примерно 120 млн рублей на вторичном рынке. Этот район славится историческими зданиями и современными новостройками, а цены на недвижимость здесь могут достигать 1 млрд рублей.
В сериале «Папины дочки» герои жили на улице Володарского, 11, в Таганском районе столицы. Сегодня эта улица носит историческое название Гончарная. Этот престижный район предлагает трёхкомнатные квартиры в сталинских домах по цене от 45 млн рублей, а новые дома предлагают ещё более высокую стоимость — от 100 млн рублей.
Комсомольский проспект, 41 в районе столичных Хамовников, где обитали герои сериала «Воронины», славится ценами от 28 до 50 млн рублей за квартиры в старых домах. А в новостройках стоимость жилья уже начинается от 85 млн рублей.
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