Life.ru узнал, во сколько сейчас обойдутся квартиры героев русских сериалов 2000-х

На экраны вернулись знаменитые семейные комедии «Воронины» и «Папины дочки»: новые сезоны вызвали интерес к деталям жизни героев, в том числе к их квартирам. Аналитики Level Group проанализировали реальные цены на недвижимость в районах, где по сюжету разворачивались действия известных сериалов 2000-х, и поделились результатами с Life.ru.

Так, квартира Максима Шаталина из сериала «Моя прекрасная няня» запомнилась своей роскошью. Сейчас двухуровневая квартира на улице Чаплыгина, 11 в Басманном районе (ЦАО) Москвы, где работала няня Вика, стоит примерно 120 млн рублей на вторичном рынке. Этот район славится историческими зданиями и современными новостройками, а цены на недвижимость здесь могут достигать 1 млрд рублей.

В сериале «Папины дочки» герои жили на улице Володарского, 11, в Таганском районе столицы. Сегодня эта улица носит историческое название Гончарная. Этот престижный район предлагает трёхкомнатные квартиры в сталинских домах по цене от 45 млн рублей, а новые дома предлагают ещё более высокую стоимость — от 100 млн рублей.

Комсомольский проспект, 41 в районе столичных Хамовников, где обитали герои сериала «Воронины», славится ценами от 28 до 50 млн рублей за квартиры в старых домах. А в новостройках стоимость жилья уже начинается от 85 млн рублей.