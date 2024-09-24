Светлаков анонсировал участие звезды турецких сериалов Бурака Озчивита в российском фильме

Звезда турецких сериалов и кумир многих российских женщин Бурак Озчивит («Великолепный век», «Чёрная любовь») снимется в сиквеле фильма Сергея Светлакова «Беляковы в отпуске». Об этом юморист сообщил в своём телеграм-канале.

Светлаков анонсировал участие звезды турецких сериалов Бурака Озчивита в сиквеле фильма «Беляковы в отпуске». Видео © Telegram / Светлаков Сергей

«Хочу открыть маленькую новость. Второе кино будет сниматься тоже в Турции. И мы пригласили Бурака Озчивита, если я правильно говорю о самом известном и знаменитом турецком актёре, сыграть мужа Маши Горбань», — сказал Светлаков.

Московская премьера первой части картины состоится сегодня. При этом фильм уже показали в Екатеринбурге и, по комика, некоторые зрители растрогались.