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24 сентября, 14:38

Светлаков анонсировал участие звезды турецких сериалов Бурака Озчивита в российском фильме

Светлаков: Бурак Озчивит снимется в сиквеле фильма «Беляковы в отпуске»

Бурак Озчивит. Обложка © ТАСС / «Бизнес Online» / Олег Спиридонов

Бурак Озчивит. Обложка © ТАСС / «Бизнес Online» / Олег Спиридонов

Звезда турецких сериалов и кумир многих российских женщин Бурак Озчивит («Великолепный век», «Чёрная любовь») снимется в сиквеле фильма Сергея Светлакова «Беляковы в отпуске». Об этом юморист сообщил в своём телеграм-канале.

Светлаков анонсировал участие звезды турецких сериалов Бурака Озчивита в сиквеле фильма «Беляковы в отпуске». Видео © Telegram / Светлаков Сергей

«Хочу открыть маленькую новость. Второе кино будет сниматься тоже в Турции. И мы пригласили Бурака Озчивита, если я правильно говорю о самом известном и знаменитом турецком актёре, сыграть мужа Маши Горбань», — сказал Светлаков.

Московская премьера первой части картины состоится сегодня. При этом фильм уже показали в Екатеринбурге и, по комика, некоторые зрители растрогались.

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Ранее появилось видео, как Бурак Озчивит отдыхает в Казани после съёмок. Фильм Светлакова не станет единственной российской лентой, где появится турецкий артист. Он уже согласился на съёмки в проекте с актёром Рузилем Минекаевым. Ряд эпизодов снимается в Альметьевске.

Никита Никонов
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