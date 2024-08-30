«Зритель почувствует»: Российский продюсер раскрыла детали съёмок со звездой «Великолепного века»

Совсем скоро поклонницы турецких сериалов смогут увидеть полюбившуюся многим звезду мелодрам в российском фильме. Известный по ролям в «Великолепном веке» и «Чёрной любви» актёр Бурак Озчивит снялся в новой части фильма «Ёлки», съёмки которой частично проходили в Татарстане. В беседе с Life.ru кинопродюсер («Ёлки», «Слово пацана», «Настя, соберись») и основатель кинокомпании Gala Production Галина Стрижевская рассказала о работе с иностранным артистом и раскрыла интересные подробности.

Турецкий актёр Бурак Озчивит и команда фильма «Ёлки». Фото © Предоставлено Life.ru

По словам продюсера, в этом году состав «Ёлок» получился по-настоящему звёздным. В съёмках принимали участие не только российские актёры, но и звезда турецких сериалов Бурак Озчивит, уровень профессионалима которого Стрижевская высоко оценила. Собеседница Life.ru призналась, что работать с ним — одно удовольствие, ведь даже не понимая языка, он быстро вжился в роль и схватывал всё на лету.

Как настоящий артист, Бурак прекрасно чувствует и камеру, и свет, и кадр. Спокойно выслушивает все задачи режиссёра и делает свою работу буквально с пары дублей, а то и c первого. Особо хочу отметить его невероятную харизму, которую зритель обязательно почувствует через экран. Галина Стрижевская кинопродюсер, основатель кинокомпании Gala Productio

Стрижевская подчеркнула, что звёздный состав артистов всегда диктует свои правила игры: в фильмах нет времени на раскачку, как при съёмке сериала, поэтому режиссёры должны талантливо и быстро внедрять каждого актёра в свою роль. Если артист отыгрывает свою роль на 100%, это помогает добиться крутого результата, который зритель и увидит в новых новогодних «Ёлках».

Собеседеница Life.ru также указала на важность международного сотрудничества в киноиндустрии и подчеркнула, что сейчас российское кино выходит на мировой уровень. Важно поддерживать отношения между странами, и по этой причине возникла идея привлечь звезду из «Великолепного века» в фильм, пояснила она.

В заключение продюсер добавила, что создатели российских фильмов не только привлекают иностранных актёров, по которым так соскучился зритель, но и показывают уровень нашего кино. Когда звезда мирового уровня видит изнутри съёмочный процесс и восхищается профессионализмом команды — это очень важно для дальнейшего стратегического сотрудничества, ведь в России абсолютно точно умеют создавать кино высокого формата, заключила Стрижевская.