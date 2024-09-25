Раскрыты нешуточные гонорары Авраама Руссо, которого в Дубае отвергла Орбакайте

Озвучены баснословные гонорары Авраама Руссо. Чтобы пригласить исполнителя хита «Обручальная» на корпоратив, заказчику необходимо отдать кругленькую сумму с шестью нулями. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Несмотря на то, что пик популярности певца пришёлся на нулевые, он до сих пор востребован у слушателей. У артиста есть своя аудитория, которая готова платить около двух-трёх миллионов рублей за выступление. Причём Авраам Руссо выступает не только в Москве, но и за её пределами. В регионах ценник повышается.