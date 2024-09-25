Раскрыты нешуточные гонорары Авраама Руссо, которого в Дубае отвергла Орбакайте
Продюсер Дворцов: Авраам Руссо получает около 2-3 млн рублей за корпоратив
Авраам Руссо. Обложка © avraamrusso.net
Озвучены баснословные гонорары Авраама Руссо. Чтобы пригласить исполнителя хита «Обручальная» на корпоратив, заказчику необходимо отдать кругленькую сумму с шестью нулями. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов.
Несмотря на то, что пик популярности певца пришёлся на нулевые, он до сих пор востребован у слушателей. У артиста есть своя аудитория, которая готова платить около двух-трёх миллионов рублей за выступление. Причём Авраам Руссо выступает не только в Москве, но и за её пределами. В регионах ценник повышается.
«У него не так давно был концерт в Москве. Прекрасно выступил в центре. На него пришли очень много людей. У него публика в основном женская. Знаю, что у него гонорары порядка 2-3 млн рублей. Это по Москве. За пределами — наверное, плюс-минус 500 тысяч, 1 млн рублей. Артисты повышают цену, когда выезжают в регионы», — поделился Сергей Дворцов с порталом «Страсти».
Стоит отметить, что у популярности и славы есть обратная сторона медали. Напомним, в 2004 году певца Авраама Руссо похитили и избили, а в 2006 году на него было совершено покушение в Москве. Преступники обстреляли автомобиль музыканта: он получил ранения, а его охранник погиб. В числе подозреваемых оказался спортсмен Тархан Эльдукаев, который также обвиняется в двух покушениях и двух убийствах в «девяностых». Он попросил отправить его в зону СВО. Других обвиняемых Виталия Джуру и Алексея Трясникова уже посадили в тюрьму на 9 и 12 лет. Ещё одного причастного к похищению – Владимира Шестопалова – задержали в Шереметьево 4 сентября этого года. Он был объявлен в федеральный розыск в 2018 году. Авраам Руссо опознал в нём нападавшего. Организатором покушения называют экс-миллиардера Тельмана Исмаилова, который числится в международном розыске.