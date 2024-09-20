Авраам Руссо опознал мужчину, участвовавшего в его похищении в 2004 году

Прилетевший из США певец Авраам Руссо опознал на очной ставке мужчину, участвовавшего в его похищении в 2004 году. Им оказался Владимир Шестопалов, задержанный в Шереметьево 4 сентября, сообщает Mash. Сам он свою вину не признаёт.

Авраам Руссо с адвокатом Андреем Алёшкиным прибыли для участия в следственных мероприятиях. Видео © Telegram / Mash

Шестопалов был объявлен в федеральный розыск в 2018 году. Сейчас адвокат певца Андрей Алёшкин готовит на имя задержанного иск на моральную и материальную компенсацию в размере пяти миллионов рублей. Шестопалов был замешан в похищении Руссо в 2004 году, которое заказал олигарх Тельман Исмаилов, не желавший отпускать музыканта к другому продюсеру.