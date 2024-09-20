Авраам Руссо опознал мужчину, участвовавшего в его похищении в 2004 году
Прилетевший из США певец Авраам Руссо опознал на очной ставке мужчину, участвовавшего в его похищении в 2004 году. Им оказался Владимир Шестопалов, задержанный в Шереметьево 4 сентября, сообщает Mash. Сам он свою вину не признаёт.
Авраам Руссо с адвокатом Андреем Алёшкиным прибыли для участия в следственных мероприятиях. Видео © Telegram / Mash
Шестопалов был объявлен в федеральный розыск в 2018 году. Сейчас адвокат певца Андрей Алёшкин готовит на имя задержанного иск на моральную и материальную компенсацию в размере пяти миллионов рублей. Шестопалов был замешан в похищении Руссо в 2004 году, которое заказал олигарх Тельман Исмаилов, не желавший отпускать музыканта к другому продюсеру.
Согласно версии следствия, двадцать лет назад предприниматель обманом убедил певца приехать в ресторан «Прага», где Руссо уже ждали. Люди олигарха избили исполнителя и сутки продержали его в загородном доме в Апрелевке, пока он не согласился на условия Исмаилова.
Напомним, что осенью прошлого года за участие в атаке на Руссо арестовали спортсмена Тархана Эльдукаева. В начале сентября 2024 года он попросил разрешения загладить вину за преступление в зоне спецоперации. Также в нападении на певца обвиняются Виталий Джура и Алексей Трясников, отправившиеся отбывать тюремные сроки по 9 и 12 лет соответственно. Организатором считают владевшего 20 лет назад Черкизовским рынком экс-миллиардера Тельмана Исмаилова, который объявлен в международный розыск.
ТАСС / Сергей Виноградов