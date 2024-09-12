Подозреваемого в покушении на Авраама Руссо обвинили в двух убийствах в «девяностых»

Тархану Эльдукаеву, который подозревается в покушении на певца Авраама Руссо, предъявили обвинение двух покушениях и двух убийствах в «девяностых». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Часть преступлений он совершил в 1996 году. Следствие считает, тогда случился конфликт между руководителем фирмы «Зар» Таиром Гуршумовым и хозяином Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым. Они не поделили прибыль. Тогда Исмаилов попросил Эльдукаева решить проблему. По данным обвинителей, он нашёл киллера, который убил Таира и тяжело ранил Тельмана Гуршумова.