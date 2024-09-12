Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 06:53

Подозреваемого в покушении на Авраама Руссо обвинили в двух убийствах в «девяностых»

«Ъ»: Подозреваемому в покушении на Авраама Руссо предъявили новое обвинение

Тархану Эльдукаеву, который подозревается в покушении на певца Авраама Руссо, предъявили обвинение двух покушениях и двух убийствах в «девяностых». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Часть преступлений он совершил в 1996 году. Следствие считает, тогда случился конфликт между руководителем фирмы «Зар» Таиром Гуршумовым и хозяином Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым. Они не поделили прибыль. Тогда Исмаилов попросил Эльдукаева решить проблему. По данным обвинителей, он нашёл киллера, который убил Таира и тяжело ранил Тельмана Гуршумова.

Помимо этого, Эльдукаеву вменяют покушение на убийство Авраама Руссо в 2004 году. Следователи уверены, именно он расстрелял машину певца и убил его охранника за 100 тысяч долларов. Обвиняемый всё отрицает, говоря, что был знаком с Исмаиловым лишь заочно.

Задержан ещё один соучастник похищения Авраама Руссо
Задержан ещё один соучастник похищения Авраама Руссо

Напомним, в октябре 2023 года спортсмен Тархан Эльдукаев был арестован за причастность к нападению. Недавно он попросился на СВО. В числе обвиняемых также Виталий Джура и Алексей Трясников, которые уже отправлены в тюрьму на 9 и 12 лет. Организатором покушения называют экс-миллиардера Тельмана Исмаилова, который числится в международном розыске.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
  • Новости
  • Тельман Исмаилов
  • Авраам Руссо
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров