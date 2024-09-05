Задержан ещё один соучастник похищения Авраама Руссо
В Москве задержали очередного подозреваемого в попытке похищения Авраама Руссо
Певец Авраам Руссо. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avraamrusso
Басманный суд Москвы арестовал ещё одного фигуранта дела о похищении певца Авраама Руссо. Об этом сообщили на сайте Судов общей юрисдикции города Москвы.
Речь идёт о Владимире Шестопалове, который находился в розыске с 2018 года. По данным сайта MK.ru, он был задержан в аэропорту Шереметьево 4 сентября.
Мужчине вменяют совершение преступления по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия»). Фигуранту может грозить до 12 лет тюрьмы.
Напомним, в 2004 году певца Авраама Руссо похитили и избили, а в 2006 году на него было совершено покушение в Москве. Преступники обстреляли автомобиль музыканта. Он получил ранения, а его охранник погиб. В октябре 2023 года спортсмен Тархан Эльдукаев был арестован за причастность к нападению. Недавно он попросился на СВО. В числе обвиняемых также Виталий Джура и Алексей Трясников, которые уже отправлены в тюрьму на 9 и 12 лет. Организатором покушения называют экс-миллиардера Тельмана Исмаилова, который числится в международном розыске.