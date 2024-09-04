Один из обвиняемых в покушении на певца Авраама Руссо попросился на СВО

Спортсмен Тархан Эльдукаев, которого обвиняли в похищении и попытке расправы над певцом Авраамом Руссо, попросил отправить его в зону спецоперации (СВО). Как пишет газета «Коммерсант», он пообещал собрать подразделение из друзей и родственников.

Как стало известно журналистам, постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Эльдукаева было вынесено по статье 126 УК РФ («Похищение человека») из-за сроков давности. При этом его преследование по статьям 30 и 105 УК РФ («Покушение на расправу») УК РФ продолжается, а сам фигурант по-прежнему находится под стражей.

Недавно Эльдукаев попросил СК приостановить его уголовное преследование для заключения контракта с Минобороны РФ и дальнейшего участия в СВО. В зону боевых действий он хочет отправиться вместе с отрядом из родственников и друзей, которых сам готов обеспечить экипировкой.