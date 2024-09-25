Орбакайте сорвала выступление с поддержавшим СВО Руссо на корпоративе в Дубае

Кристина Орбакайте отказалась петь с Авраамом Руссо, который после начала СВО остался жить в Москве. Как стало известно SHOT, дочь Аллы Пугачёвой в последний момент отказалась выходить с ним на сцену на корпоративе в Дубае, нарушив договорённости.

Орбакайте и Руссо пригласили выступить дуэтом на частном мероприятии в ОАЭ в этом году. Заказчик хотел услышать их совместные хиты «Просто любить тебя» и «Любовь, которой больше нет».

Но, как выяснилось уже во время корпоратива, концертный директор Орбакайте не согласовал с ней совместные песни, и она наотрез отказалась их исполнять. Артистка принципиально спела дуэтные хиты соло. Несмотря на недовольство организаторов вечеринки, ей выплатили весь гонорар — 50 тысяч евро (около пяти миллионов рублей). Руссо же за заграничные выступления берёт сильно меньше — 20 тысяч долларов (около 1,8 миллиона рублей).

Сам Авраам Руссо в разговоре с SHOT признался, что он уже два года не общался с Орбакайте: «У нас не было никаких контактов. Не знаю, где она, она занята своей жизнью, я своей, нигде не пересекаемся.

Ранее Руссо говорил, что ему наплевать на уехавших из России артистов. Певец продолжает гастролировать в РФ и готовит новые дуэты с другими российскими «современными певицами».