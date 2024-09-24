«Уже надоело»: Любимый певец Ельцина высказался о продаже недвижимости Орбакайте
Певец Юлиан: О проблемах семьи Пугачёвой надоело читать, пусть всё продают
Многочисленные упоминания проблем семьи Пугачёвой уже надоели, заявил певец Юлиан в беседе с Life.ru, комментируя новость о том, что дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте распродаёт имущество в России. А некогда яркую Примадонну по-человечески жаль, она потеряла в миг успех, деньги и популярность, окружавшие её долгие годы.
Мы слишком много времени уделяем этим обсуждениям. Если они решили уехать — пусть уезжают... Пусть Орбакайте продает всё, что есть и за сколько угодно, наверное, они не хотят возвращаться
Он также добавил, что даже и представить не может, насколько сложно дался переезд Примадонне и её семейству. Ведь теперь добровольно выехавшим из России приходится жить в совершенно ином менталитете, чужой стране без работы и концертов, перебиваясь изредка парой слов о своей родине.
Как уже рассказывал Life.ru, Кристина Орбакайте редко вспоминает о родной России, а приезжает исключительно ради заработков. Вот только в последнее время с этим ей совершенно не везёт. Многие из последних концертов отменили. Это произошло в Красноярске, Иркутске, Владивостоке, Чите, Улан-Удэ. Похоже, теперь певица решила окончательно разорвать связи с Россией: по данным Life.ru, она планирует распродать всю недвижимость, в том числе дачу Аллы Пугачёвой.
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