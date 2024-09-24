«Уже надоело»: Любимый певец Ельцина высказался о продаже недвижимости Орбакайте

Многочисленные упоминания проблем семьи Пугачёвой уже надоели, заявил певец Юлиан в беседе с Life.ru, комментируя новость о том, что дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте распродаёт имущество в России. А некогда яркую Примадонну по-человечески жаль, она потеряла в миг успех, деньги и популярность, окружавшие её долгие годы.

Мы слишком много времени уделяем этим обсуждениям. Если они решили уехать — пусть уезжают... Пусть Орбакайте продает всё, что есть и за сколько угодно, наверное, они не хотят возвращаться Юлиан певец

Он также добавил, что даже и представить не может, насколько сложно дался переезд Примадонне и её семейству. Ведь теперь добровольно выехавшим из России приходится жить в совершенно ином менталитете, чужой стране без работы и концертов, перебиваясь изредка парой слов о своей родине.