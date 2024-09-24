Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 13:20

«Уже надоело»: Любимый певец Ельцина высказался о продаже недвижимости Орбакайте

Певец Юлиан: О проблемах семьи Пугачёвой надоело читать, пусть всё продают

Многочисленные упоминания проблем семьи Пугачёвой уже надоели, заявил певец Юлиан в беседе с Life.ru, комментируя новость о том, что дочь Аллы Борисовны Кристина Орбакайте распродаёт имущество в России. А некогда яркую Примадонну по-человечески жаль, она потеряла в миг успех, деньги и популярность, окружавшие её долгие годы.

Мы слишком много времени уделяем этим обсуждениям. Если они решили уехать — пусть уезжают... Пусть Орбакайте продает всё, что есть и за сколько угодно, наверное, они не хотят возвращаться

Юлиан

певец

Мы слишком много времени уделяем этим обсуждениям. Если они решили уехать — пусть уезжают... Пусть Орбакайте продает всё, что есть и за сколько угодно, наверное, они не хотят возвращаться
Мы слишком много времени уделяем этим обсуждениям. Если они решили уехать — пусть уезжают... Пусть Орбакайте продает всё, что есть и за сколько угодно, наверное, они не хотят возвращаться

Он также добавил, что даже и представить не может, насколько сложно дался переезд Примадонне и её семейству. Ведь теперь добровольно выехавшим из России приходится жить в совершенно ином менталитете, чужой стране без работы и концертов, перебиваясь изредка парой слов о своей родине.

«Уходит от проблемы»: Завершившей карьеру в РФ Орбакайте предрекли судьбу беглянки Пугачёвой
«Уходит от проблемы»: Завершившей карьеру в РФ Орбакайте предрекли судьбу беглянки Пугачёвой

Как уже рассказывал Life.ru, Кристина Орбакайте редко вспоминает о родной России, а приезжает исключительно ради заработков. Вот только в последнее время с этим ей совершенно не везёт. Многие из последних концертов отменили. Это произошло в Красноярске, Иркутске, Владивостоке, Чите, Улан-Удэ. Похоже, теперь певица решила окончательно разорвать связи с Россией: по данным Life.ru, она планирует распродать всю недвижимость, в том числе дачу Аллы Пугачёвой.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / orbakaite_k

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Кристина Орбакайте
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров