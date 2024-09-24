Орбакайте надеется продать шикарную недвижимость в России, узнал Life.ru

Попращавшаяся с Россией Кристина Орбакайте начала избавляться от своих активов в РФ стоимостью болеее полумиллиарда рублей. Среди них «дача Пугачёвой» и две шикарные квартиры в центре Москвы.

Недвижимость Орбакайте. Фото © SHOT

Нашумевшая дача уехавшей из России Аллы Пугачёвой в деревне Бережки в Солнечногорском районе на Истре не может уйти с молотка уже более двух лет. По данным SHOT, Пугачёва подарила трёхэтажный дом площадью 760 квадратов на участке 80 соток своей дочери Кристине ещё в 2014 году. В поместье Пугачёвых шесть спален, бильярд, домашний кинотеатр, хаммам и бассейн. Кстати, поместье в Бережках значительно подешевело: в мае 2023 года за особняк артистки потенциальному покупателю необходимо было выложить 225 миллионов рублей. Сейчас стоимость снизили до 162 миллиона рублей, но и это не помогает.

Недвижимость Орбакайте. Фото © SHOT

Помимо родового гнезда Орбакайте пытается избавиться от двух квартир в элитном жилом комплекте в самом центре Москвы «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице. Само здание построено в 2008 году, а на территории находятся фитнес-центр, салон красоты, детейлинг, автомойка и шиномонтаж. За квартиры на 8-м этаже с панорамными окнами площадью 259,9 и 225,5 квадратов Кристина хочет получить каких-то ₽200 миллионов за каждую жилплощадь.