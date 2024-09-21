Алла Пугачёва нашла покупателя на свою дачу под Москвой стоимостью 125 млн Нашёлся покупатель на дачу Пугачёвой в Солнечногорске стоимостью 125 млн рублей 21 сентября, 07:50 Особняк Аллы Пугачёвой. Обложка © Telegram / SHOT

Певица Алла Пугачёва нашла покупателя на свою дачу в подмосковном Солнечногорске, недвижимость может быть продана за 125 миллионов рублей. Об этом пишет Mash, подчёркивая, что звёздное семейство не могло найти покупателя на дом, начиная с объявления СВО в 2022 году.

Дача Аллы Пугачёвой в Солнечногорске. Фото © Telegram / Mash

Дача Аллы Пугачёвой в Солнечногорске. Фото © Telegram / Mash

Дача Аллы Пугачёвой в Солнечногорске. Фото © Telegram / Mash

Задаток ещё не внесён, стороны продолжают торговаться по цене и возможной скидке. Однако предполагаемый покупатель уже побывал в имении, остался доволен и готов выйти на сделку уже на следующей неделе. На подписание договора и урегулирование всех юридических нюансов Пугачёва, скорее всего, лично приедет в Россию, но тайно.

Изначально за недвижимость просили 225 миллионов рублей, но цену пришлось не один раз снизить. Площадь дома — 760 квадратных метров, внутри сделан уникальный дизайн в классическом дворцовом стиле. Здание расположено на участке в 80 соток, есть собственная береговая линия, бассейн, хаммам, кинотеатр. Внутри дома находятся лифт и множество каминов. После отъезда из России Пугачёвой, на даче проживали то её внук Никита Пресняков, то дочь Кристина Орбакайте. В настоящий момент недвижимость пустует.

Напомним, ещё в мае этого года на одном из сайтов по продаже недвижимости пользователи заметили новый лот, в котором узнаётся дом Пугачёвой у реки Истра в Солнечногорском районе. Примадонна владела домом с 90-х годов, в нём успели побывать практически все звёзды отечественной эстрады. В 2014 году певица подарила особняк своему внуку Никите Преснякову, однако земля, к которой также относится причал, по-прежнему оформлена на артистку. Пресняков-младший давно пытался продать недвижимость, но из-за высокой цены покупателей не нашлось.

Авторы Татьяна Миссуми