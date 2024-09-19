Стас Барецкий задумал переименовать деревню Грязь в свою честь и «отжать» пруд у Пугачёвой

Стас Барецкий пообещал переименовать деревню Грязь, где стоит замок Аллы Пугачёвой. Населённый пункт может быть назван в его честь, утверждает шоумен.

Музыкант рассказал, что переговоры на этот счёт уже ведутся. Он подчеркнул, что нынешнее название деревни ему не нравится, и она будет переименована со «100-процентной вероятностью».

«Не нравится мне название Грязь. Хочу другое название сделать. Возможно, назовём деревня Барецкая. Сейчас мы как раз ещё договариваемся, пока рано об этом говорить. Переименование будет. Это будет точно», — отметил Барецкий в беседе с NEWS.ru.

Чтобы изменить название деревни, шоумену предстоит собрать подписи у местных жителей. Он уверен, что они не будут против. Впоследствии Барецкий намерен открыть вход к пруду, который закрыла Примадонна, однако он будет всё же платный.

«Я бесплатно, конечно, туда пускать никого не буду, потому что нужно пруд привести в порядок. И вообще хочу деревню Грязь сделать вторым таким Лас-Вегасом, только по российским законам чтобы всё было. Планов много, планов громадьё», — заключил шоумен.