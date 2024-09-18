Стас Барецкий хочет открыть морг в замке Аллы Пугачёвой 18 сентября, 16:51 Стас Барецкий и Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков, Вячеслав Прокофьев

Стас Барецкий поделился планами относительно перестройки замка Аллы Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь. Шоумен шокировал россиян, заявив, что собирается открыть в здании морг. И не просто морг, а самый большой в Европе.

«Это будет бомба, скоро откроем всем на удивление замок Пугачёвой — там откроем морг. Ничего подобного нигде не было. А то говорят, что я всё выдумал, ничего я не придумал. Скоро откроется морг, самый большой в Европе, и это будет шоком для всех» — отметил собеседник NEWS.ru.

По словам звезды, открытие морга посетят разные артисты, якобы может приехать даже Филипп Киркоров. Шоумен подчеркнул, что ворота будут открыты для всех желающих, а сам он планирует проводить благотворительные завтраки и обеды в имении Пугачёвой. При этом на въезде в деревню Грязь Барецкий собирается построить увеселительные заведения.

К слову, Стас Барецкий не первый раз хайпит на имени Аллы Пугачёвой. Ранее шоумен решил вызвать на дуэль продюсера Степана Разина, который якобы соврал про Примадонну ради пиара. Напомним, продюсер утверждал, что певица обещала «закопать» его из-за негативной статьи в газете.

Авторы Борис Эльфанд