Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 14:26

«Я тебя закопаю»: Разин пожаловался на угрозы со стороны Пугачёвой

Продюсер Степан Разин рассказал об угрозах от Пугачёвой из-за заметки в газете

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_ofrey

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_ofrey

Продюсер Степан Разин, который в 90-е годы выпускал газету «МУЗОН», пожаловался на угрозы со стороны Аллы Пугачёвой. По его словам, в своё время журналисты написали про прокуренный голос Примадонны, а ей заметка, разумеется, не понравилась.

«Вечером на домашний телефон позвонили, из трубки полетели маты: «Такой-сякой Разин, срочно убери эту заметку, если не уберёшь, я тебя закопаю». А как я уберу, если газета уже в продаже?! Пытался что-то объяснить. Но она не желала слушать. Прокричалась и трубку бросила», — заявил продюсер.

В беседе с NEWS.ru он уточнил, что Пугачёва не стала реализовывать свои угрозы, вероятно, просто хотела выпустить пар. При этом продюсер уверен, что певица была влиятельным человеком и могла решить вопросы как с чиновниками, так и с бандитами. Тем не менее Примадонна не контролировала весь шоу-бизнес в России, так как у не было времени и, главное, мотивации, заключил Разин.

«Нет никаких санкций»: Перед Пугачёвой поставили условие для возвращения в Россию
«Нет никаких санкций»: Перед Пугачёвой поставили условие для возвращения в Россию

Ранее завершившей карьеру в России Кристине Орбакайте предрекли судьбу беглянки Аллы Пугачёвой. Продюсер уверен, что наследница Примадонны продолжить монетизировать своё творчество в нашей стране.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров