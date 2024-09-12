«Я тебя закопаю»: Разин пожаловался на угрозы со стороны Пугачёвой

Продюсер Степан Разин, который в 90-е годы выпускал газету «МУЗОН», пожаловался на угрозы со стороны Аллы Пугачёвой. По его словам, в своё время журналисты написали про прокуренный голос Примадонны, а ей заметка, разумеется, не понравилась.

«Вечером на домашний телефон позвонили, из трубки полетели маты: «Такой-сякой Разин, срочно убери эту заметку, если не уберёшь, я тебя закопаю». А как я уберу, если газета уже в продаже?! Пытался что-то объяснить. Но она не желала слушать. Прокричалась и трубку бросила», — заявил продюсер.

В беседе с NEWS.ru он уточнил, что Пугачёва не стала реализовывать свои угрозы, вероятно, просто хотела выпустить пар. При этом продюсер уверен, что певица была влиятельным человеком и могла решить вопросы как с чиновниками, так и с бандитами. Тем не менее Примадонна не контролировала весь шоу-бизнес в России, так как у не было времени и, главное, мотивации, заключил Разин.