«Уходит от проблемы»: Завершившей карьеру в РФ Орбакайте предрекли судьбу беглянки Пугачёвой
Продюсер Рудченко не верит, что Орбакайте завершила карьеру в России
Певица Кристина Орбакайте. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Kristina Orbakaite
Кристина Орбакайте не откажется от главного источника доходов и ещё вернётся в Россию, считает продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Так он прокомментировал заявление звезды о завершении карьеры в нашей стране. По словам критика, певица просто пытается избежать излишнего внимания общественников.
«Кристина Орбакайте просто уходит от проблемы. Мы видим возмущение общественников, которые срывают или бойкотируют её концерты или обсуждают, что она продолжает зарабатывать в России, при этом живёт и тратит заработки за границей. Конкретно — в Америке», — отметил собеседник URA.ru.
Продюсер уверен, что Орбакайте, как и её мать Алла Пугачёва, не откажется монетизировать своё творчество в России. Примадонна, к слову, продолжает выпускать русскоязычные треки, хотя её поведением тоже возмущены в нашей стране. Вот и наследница советской звезды выжидает момент, полагает Рудченко.
Кстати, ранее перед Аллой Пугачёвой поставили условие для возвращения в Россию. Примадонну, в отличие от её мужа-иноагента, готовы принять в нашей стране.