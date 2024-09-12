Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

«Нет никаких санкций»: Перед Пугачёвой поставили условие для возвращения в Россию

Общественник Бородин: Пугачёва может приехать в Россию без Галкина*

12 сентября, 08:00
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Народная артистка СССР Алла Пугачёва может приехать в Россию, но без мужа-иноагента Максима Галкина*. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он подчеркнул, что против певицы в нашей стране не заведено уголовных дел и «нет никаких санкций». Однако к юмористу могут возникнуть вопросы из-за поддержки Украины.

«Пугачёва может спокойно приехать и собраться с семьёй. Но за исключением её супруга Максима Галкина*, который поддерживает Киев. Всей семьёй — точно нет, с детьми может собраться. Что касается Галкина*, который поддерживает страны НАТО, то к нему возникнут вопросы», — заявил общественник в беседе с NEWS.ru.

Он также отметил, что статус иноагента не является запретом на посещение России, однако Галкина* могут не пустить в страну или задержать в аэропорту, если против него будет возбуждено уголовное дело. Кроме того, стоит опасаться народного порицания, россияне будут возмущены возвращению пародиста, добавил Бородин.

Звёздный адвокат не видит причин разлучать Пугачёву и Галкина* с детьми
Звёздный адвокат не видит причин разлучать Пугачёву и Галкина* с детьми

Напомним, ранее Кристина Орбакайте заявила, что у них с Аллой Пугачёвой есть мечта вернуться в семейный дом в Москве. Дочь Примадонны подчеркнула, что они скучают по родным местам.

* Признан иностранным агентом.

Авторы
Борис Эльфанд
Борис Эльфанд
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!