«Нет никаких санкций»: Перед Пугачёвой поставили условие для возвращения в Россию Общественник Бородин: Пугачёва может приехать в Россию без Галкина* 12 сентября, 08:00 Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Народная артистка СССР Алла Пугачёва может приехать в Россию, но без мужа-иноагента Максима Галкина*. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он подчеркнул, что против певицы в нашей стране не заведено уголовных дел и «нет никаких санкций». Однако к юмористу могут возникнуть вопросы из-за поддержки Украины.

«Пугачёва может спокойно приехать и собраться с семьёй. Но за исключением её супруга Максима Галкина*, который поддерживает Киев. Всей семьёй — точно нет, с детьми может собраться. Что касается Галкина*, который поддерживает страны НАТО, то к нему возникнут вопросы», — заявил общественник в беседе с NEWS.ru.

Он также отметил, что статус иноагента не является запретом на посещение России, однако Галкина* могут не пустить в страну или задержать в аэропорту, если против него будет возбуждено уголовное дело. Кроме того, стоит опасаться народного порицания, россияне будут возмущены возвращению пародиста, добавил Бородин.

Напомним, ранее Кристина Орбакайте заявила, что у них с Аллой Пугачёвой есть мечта вернуться в семейный дом в Москве. Дочь Примадонны подчеркнула, что они скучают по родным местам.

* Признан иностранным агентом.

Авторы Борис Эльфанд