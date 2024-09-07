Звёздный адвокат не видит причин разлучать Пугачёву и Галкина* с детьми Адвокат Добровинский уверен, что Пугачёву и Галкина* не лишат родительских прав 7 сентября, 12:40 Алла Пугачёва с мужем и детьми. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Певицу Аллу Пугачёву и шоумена Максима Галкина* нельзя лишить родительских прав лишь из-за постоянных переездов семьи, потому что закон таких оснований не предусматривает. Кроме того, подобные решения будет невозможно исполнить на территории других стран. Об этом рассказал «Газете.ru» адвокат Александр Добровинский, комментируя соответствующую инициативу «Ветеранов России».

«Если родители создают условия нормальные для проживания детей (нет таких вещей, как там наркотики, издевательства над детьми и так далее), то переезд в другую страну совершенно не означает лишение родительских прав. В противном случае полмира было бы лишено родительских прав», — пояснил юрист.

Напомним, активисты организации «Ветераны России» требуют лишить родительских прав Максима Галкина* и Аллу Пугачёву из-за их частых переездов. С данным требованием они обратились к омбудсмену по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. По мнению общественников, страдает психическое здоровье детей звёздной пары Лизы и Гарри.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы Татьяна Миссуми