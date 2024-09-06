Активисты требуют лишить Аллу Пугачёву и Максима Галкина* родительских прав

Глава движения Ильдар Резяпов заявил, что дети Пугачёвой и Галкина* вынуждены из-за выходок и прихотей родителей скитаться по чужим странам, привыкая к новым нестандартным условиям жизни. Примечательно, что Лиза и Гарри в этом году не вернулись в израильскую школу, куда их определили после переезда. Помешала поездка родителей на Кипр, а затем путешествие в Латвию. По мнению психологов, частая смена обстановки вредит психическому здоровью детей.