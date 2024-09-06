Активисты требуют лишить Аллу Пугачёву и Максима Галкина* родительских прав
Максим Галкин* и Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maximgalkin
Активисты организации «Ветераны России» требуют лишить родительских прав Максима Галкина* и Аллу Пугачёву. С данным требованием они обратились к омбудсмену по правам ребёнка из-за постоянных переездов звёздной пары, сообщает Mash.
Глава движения Ильдар Резяпов заявил, что дети Пугачёвой и Галкина* вынуждены из-за выходок и прихотей родителей скитаться по чужим странам, привыкая к новым нестандартным условиям жизни. Примечательно, что Лиза и Гарри в этом году не вернулись в израильскую школу, куда их определили после переезда. Помешала поездка родителей на Кипр, а затем путешествие в Латвию. По мнению психологов, частая смена обстановки вредит психическому здоровью детей.
Общественники требуют изъять детей у горе-родителей, если семейство всё же решит нагрянуть в Россию с визитом. Лизу и Гарри планируют определить в русскую школу, где они смогут учиться в комфортной среде.
А ранее Life.ru рассказал о том, как покинувший Россию пародист и шоумен Максим Галкин* предпринял очередную попытку снять с себя клеймо иностранного агента. На этот раз супруг Аллы Пугачёвой дошёл до Верховного суда РФ. Но заслуженный юрист объяснил, какие факторы, кроме смерти, позволят шоумену избавиться от статуса.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.