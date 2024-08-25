«Хочется любви»: Осин раскрыл причину бегства Пугачёвой из России

Народная артистка СССР Алла Пугачёва некогда была одной из самых влиятельных на отечественной эстраде. Однако после начала СВО она уехала из нашей страны и отвернулась от поклонников. Да и фанаты отвернулись от певицы после её русофобских заявлений.

Однако певец и композитор Ян Осин считает, что Пугачёва начала терять популярность среди публики, ещё когда жила в России. Именно по этой причине Примадонна покинула родину, уверен заслуженный артист РФ.

«Понятно, что ей хочется выступать перед «рабами» и «холопами», хочется популярности, любви. Но Алла Борисовна оказалась тем, кем оказалась. Собственно говоря, как и многие другие, кто резко уехал», — приводит слова Осина «Царьград».

По его словам, в России Аллу Пугачёву помнят лишь по песням 70–80-х годов, а за минувшие лет 20 у певицы не было знаковых работ. Потому что уже нет тех композиторов и поэтов, которые работали для неё, а единственный оставшийся — Раймонд Паулс — критически относится к народной артистке, заключил Ян Осин.