Зоопарк, комната пыток и террариум: Барецкий хочет превратить усадьбу "Пугалкиных" в Диснейленд

Шоумен Стас Барецкий хочет сделать Диснейленд из замка сбежавшей из России певицы Аллы Пугачёвой и её мужа, юмориста Максима Галкина* в деревне Грязь. Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

"Нахожусь у замка Пугачёвой жду её, должна подъехать одна! Мне позвонила — попросила встретить у замка: боится что Галкин* может ей как-то навредить. У меня, кстати, появилась идея сделать в бывшем замке Пугачёвой Диснейленд, только российский! Пусть люди радуются и местным жителям будет работа, потому-то, думаю, туристы попрут! Хочется сделать что-то светлое!" — признался он.

Барецкий добавил, что уже закупает оборудование для сооружения американских горок, а ещё хочет сделать на территории замка зоопарк. Помимо этого он обещал построить в "бывшем замке Пугалкиных" комнату страха, потому что огромное здание с многочисленными подвалами и обширным подземельем идеально для этого подходит.

"Также будет комната смеха "кривые зеркала" и юнатские кружки! Также подумываем отрыть ещё "музей пыток". В бассейне Пугачёвой и Галкина* поселим нильских крокодилов и других животных, короче, туристам будет на что посмотреть. Также будет самый большой в Европе террариум для змей!" — расписал свой проект собеседник Life.ru.

Ранее шоумен указал на разлад в отношениях Галкина* и Пугачёвой, который, по его мнению, стал очевиден после того, как комик отказался прикрыть супругу зонтом от ливня в Юрмале. По мнению самого Барецкого, такое поведение родившемуся и воспитанному в СССР мужчине не пристало — он должен быть готов раздеться хоть догола, чтобы его любимая не промокла.