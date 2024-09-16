«Врут ради пиара»: Барецкий готов вызвать Разина на дуэль ради Пугачёвой

Шоумен Стас Барецкий не оценил слова продюсера Степана Разина, который ранее пожаловался на угрозы со стороны Аллы Пугачёвой. Актёр даже готов отстоять честь Примадонны на дуэли. Он обвинил обидчиков певицы во лжи и желании пропиариться.

«Они все врут ради пиара! Я их готов вызвать на дуэль за это! Алла Борисовна — ласковый и нежный котёнок, мухи никогда не обидела! Святая женщина», — отметил Барецкий в беседе с порталом «Страсти».