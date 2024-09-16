«Врут ради пиара»: Барецкий готов вызвать Разина на дуэль ради Пугачёвой
Стас Барецкий заявил о готовности вызвать Степана Разина на дуэль ради Пугачёвой
Стас Барецкий заступился за Аллу Пугачёву. Обложка © Сергей Коньков / Сергей Виноградов
Шоумен Стас Барецкий не оценил слова продюсера Степана Разина, который ранее пожаловался на угрозы со стороны Аллы Пугачёвой. Актёр даже готов отстоять честь Примадонны на дуэли. Он обвинил обидчиков певицы во лжи и желании пропиариться.
«Они все врут ради пиара! Я их готов вызвать на дуэль за это! Алла Борисовна — ласковый и нежный котёнок, мухи никогда не обидела! Святая женщина», — отметил Барецкий в беседе с порталом «Страсти».
Напомним, ранее Степан Разин рассказал, что Алла Пугачёва якобы обещала «закопать» его из-за негативной статьи в газете, которую он издавал в 90-е годы. Продюсер подчеркнул, что в итоге никаких последствий для него не было.