«Никогда не была звездой»: Галкин поставил на место сбежавшую из России Аллу Пугачёву

Народная артистка СССР Алла Пугачёва после бегства с Родины позволила себе ряд русофобских заявлений, за что нарвалась на жёсткую критику со стороны коллег. Актёр театра и кино Борис Галкин считает, что сожалеть об отъезде Примадонны не стоит, ведь она «довольно накачанная фигура».

«Если говорить от сердца своего, я никогда не понимал Пугачёву, она для меня никогда не была звездой», — сказал собеседник aif.ru.

При этом он не стал комментировать политические заявления Пугачёвой. Однако артист подчеркнул, что после отъезда артистки наша страна ничего не потеряла в творческом плане. По словам Галкина, популярность певицы раздута.

Досталось от Бориса Галкина и его однофамильцу-иноагенту. Актёр заявил, что ему противно думать про Максима Галкина* и даже не хочется комментировать его поведение. При этом он подчеркнул, что сбежавшие знаменитости не могут признать своих ошибок.

«Очень хорошо, что они больше не здесь. Правильно сделали, что эмигрировали. Потому что такие товарищи России не нужны. Они не знают, не понимают, не врубаются, что в мире происходит», — уверен актёр.

К слову, Алла Пугачёва может зарабатывать в России даже без возвращения и выхода на сцену. Как ранее сообщал Life.ru, Примадонна зарегистрировала несколько брендов для бизнеса.