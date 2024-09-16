Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 12:47

«Никогда не была звездой»: Галкин поставил на место сбежавшую из России Аллу Пугачёву

Борис Галкин: Пугачёва с мужем не нужны в РФ, они правильно сделали, что уехали

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Народная артистка СССР Алла Пугачёва после бегства с Родины позволила себе ряд русофобских заявлений, за что нарвалась на жёсткую критику со стороны коллег. Актёр театра и кино Борис Галкин считает, что сожалеть об отъезде Примадонны не стоит, ведь она «довольно накачанная фигура».

«Если говорить от сердца своего, я никогда не понимал Пугачёву, она для меня никогда не была звездой», — сказал собеседник aif.ru.

При этом он не стал комментировать политические заявления Пугачёвой. Однако артист подчеркнул, что после отъезда артистки наша страна ничего не потеряла в творческом плане. По словам Галкина, популярность певицы раздута.

Досталось от Бориса Галкина и его однофамильцу-иноагенту. Актёр заявил, что ему противно думать про Максима Галкина* и даже не хочется комментировать его поведение. При этом он подчеркнул, что сбежавшие знаменитости не могут признать своих ошибок.

«Нет никаких санкций»: Перед Пугачёвой поставили условие для возвращения в Россию
«Нет никаких санкций»: Перед Пугачёвой поставили условие для возвращения в Россию

«Очень хорошо, что они больше не здесь. Правильно сделали, что эмигрировали. Потому что такие товарищи России не нужны. Они не знают, не понимают, не врубаются, что в мире происходит», — уверен актёр.

К слову, Алла Пугачёва может зарабатывать в России даже без возвращения и выхода на сцену. Как ранее сообщал Life.ru, Примадонна зарегистрировала несколько брендов для бизнеса.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров