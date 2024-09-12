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12 сентября, 18:24

Баронесса и Примадонна: Стало известно, как уехавшая Пугачёва сможет заработать в России

Kp.ru: Пугачёва зарегистрировала в России товарный знак «Баронесса фон Орбах»

Алла Пугачёва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Алла Пугачёва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Народная артистка СССР Алла Пугачёва может хоть сегодня начать зарабатывать в России, не выходя на сцену. Возвращаться в Россию, чтобы делать деньги на поклонниках, ей тоже не придётся. Как стало известно kp.ru, певица оставила за собой несколько товарных знаков для бизнеса.

Выяснилось, что «Примадонна» — это не только сценическое прозвище звезды, но и её официальный бренд. Кроме того, артистка зачем-то зарегистрировала товарный знак «Баронесса фон Орбах». Имя дочери «Кристина» она также записала на себя.

А ещё Пугачёва владеет товарным знаком в виде логотипа, который в 90-ы использовала для выпуска духов. Так что при желании звезда и сейчас может возобновить производство парфюма. Тем более, что её доходы после бегства из России должны были сократиться.

Кстати, бывший муж Пугачёвой Филипп Киркоров тоже владеет товарным знаком в виде фамильного герба с короной и двумя львами. При этом он не единственный «монарх» на российской сцене, есть ещё «Царь Николай» Басков.

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К слову, зарабатывать Алла Пугачёва может и классическим для певиц способом. Ранее перед Примадонной поставили условие для возвращения в Россию. А Кристине Орбакайте предрекли судьбу беглой матери.

Борис Эльфанд
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