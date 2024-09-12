Баронесса и Примадонна: Стало известно, как уехавшая Пугачёва сможет заработать в России

Народная артистка СССР Алла Пугачёва может хоть сегодня начать зарабатывать в России, не выходя на сцену. Возвращаться в Россию, чтобы делать деньги на поклонниках, ей тоже не придётся. Как стало известно kp.ru, певица оставила за собой несколько товарных знаков для бизнеса.

Выяснилось, что «Примадонна» — это не только сценическое прозвище звезды, но и её официальный бренд. Кроме того, артистка зачем-то зарегистрировала товарный знак «Баронесса фон Орбах». Имя дочери «Кристина» она также записала на себя.

А ещё Пугачёва владеет товарным знаком в виде логотипа, который в 90-ы использовала для выпуска духов. Так что при желании звезда и сейчас может возобновить производство парфюма. Тем более, что её доходы после бегства из России должны были сократиться.