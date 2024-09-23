Скандал с Даной Борисовой, или Шок Лерчек: главное о старте «Звёзд в джунглях» На ТНТ стартовал шестой сезон шоу «Звёзды в джунглях». Буллинг Даны Борисовой, похищение корма капибары — новое из воскресного выпуска на Life.ru. 23 сентября, 15:00 Телеведущая Дана Борисова и блогерша Лерчек. Коллаж © Life.ru. Обложка © Telegram / vsereality, © Freepik

Вышла первая серия популярного реалити-шоу «Звёзды в джунглях», где известные люди добывают себе еду и сражаются за крупный выигрыш. Новый сезон программы снимали не в Африке, как было ранее, а в Колумбии. Ведущие остались прежние — это Михаил Галустян и Ольга Бузова. Призовой фонд в этом году может составить более 30 миллионов рублей. Итоговая сумма будет зависеть от того, сколько заработают в испытаниях звёзды.

Состав участников

Организаторы набрали 10 человек из разных сфер. За победу будут бороться рэпер Натан, стендап-комик Филипп Воронин, актёры Александр Волохов, Даниил Вахрушев, актриса дубляжа Дарья Блохина, юморист Игорь Чехов, телеведущая Дана Борисова, блогеры Евгения Кривцова, Лерчек (Валерия Чекалина) и Алёна Блин (Алёна Жигалова).

Участники шестого сезона реалити-шоу «Звёзды в джунглях». Фото © Rutube / Звёзды в джунглях

У каждого были свои цели для участия в проекте. Алёна Блин призналась, что хочет похудеть. Натан приехал узнать себя. Дана Борисова устала сидеть дома и смотреть турецкие сериалы, а Лерчек планирует отвлечься от развода и налогового скандала: «Я устала выживать там, буду выживать здесь». Поклонники телепроекта неоднозначно восприняли новых участников. Основная их претензия заключалась в том, что в реалити-шоу соревнуются неизвестные персоны.

Новая фишка шоу с капибарой

Фишка шоу заключается в том, что участники добывают деньги, на которые они могут покупать еду. Большую часть времени звёзды голодают. И организаторы шоу ещё устроили настоящее искушение им. Они поселили к участникам капибару, которая на поводке живёт в загоне. И она единственная, кто всегда с едой. Ей приносят морковку, яблоки и апельсины.

Участники решили немного «обокрасть» животное. Они взяли у него несколько плодов. Яблоко поделили на всех, а из моркови сделали заправку к макаронам.

В шоу капибаре приносят морковь и яблоки. Фото © Rutube / Звёзды в джунглях

Буллинг Даны Борисовой

У Даны Борисовой перед вылетом в Колумбию случились непредвиденные обстоятельства. Она опоздала на съёмки шоу и потеряла багаж. Другим участникам пришлось делиться с ней вещами, косметикой и даже трусами. Но оказалось, что это ещё не самое страшное для телеведущей.

Уже первые испытания она провалила: была медленнее всех, чем подвела команду. А перед тем как идти на голосование на вылет, участники рассуждали, против кого будут голосовать. Дарья Блохина открыто заявила, что отдаст голос против Даны. Сама Борисова этого не слышала. Ей донесла всю информацию Алёна Блин. Экс-телеведущая «Армейского магазина» была возмущена, что за её спиной ведутся разговоры.

Дана Борисова. Фото © Rutube / Звёзды в джунглях

Перед началом голосования Бузова и Галустян сразу вступились за Борисову. Они попросили отнестись к ней снисходительнее, так как она приехала позже всех, не успела акклиматизироваться и влиться в коллектив. При этом Натан и Вахрушев заявили, что именно опоздание Даны повлияло на её положение в коллективе, который уже сложился.

Дана попросила Дарью объясниться при всех, а потом не выдержала и заплакала. Галустян признался, что это «самый настоящий буллинг». Сразу наметился конфликт между Дарьей и Даной. И, естественно, они проголосовали друг против друга.

Испытание на вылет, или За что выгнали Борисову

И так получилось, что номинантами на вылет оказались как раз Борисова и Блохина. Именно они получили больше всего голосов от остальных участников. В решающем испытании им пришлось перетаскивать продукты разных цветов из своих ящиков в ящики соперницы. При этом в коробках были тараканы, змеи и куриные ножки.

Дана Борисова и Дарья Блохина. Фото © Rutube / Звёзды в джунглях

Но и на этом интриги не закончились. Когда обе девушки вернулись в лагерь, участники решили поддержать Дану и тепло встретили скандальную телезвезду. Борисова была расстроена и разрешила обнять себя только парням, а Лерчек она просто оттолкнула от себя со словами: «Я тебя не знаю, что ты ко мне лезешь».

Лерчек осталась в шоке от поведения уже экс-участницы. Ведь она просто хотела поддержать её. Из анонса понятно, что новым участником шоу будет Клава Кока. А какие будут ещё интриги, узнаем уже на следующей неделе.

Авторы Кира Громова