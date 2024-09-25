Роману Мадянову просят посмертно присвоить звание народного артиста России

В Минкульт с таким предложением обратились общественники движения «Ветераны России». В своём письме они отметили вклад Мадянова в развитие театрального и киноискусства.

Роман Мадянов — четырёхкратный лауреат премии «Ника». За свою карьеру он снялся в более чем в 200 фильмах и сериалах.