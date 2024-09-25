Роману Мадянову просят посмертно присвоить звание народного артиста России
Роман Мадянов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Известному российскому актёру Роману Мадянову просят дать звание народного артиста РФ посмертно. Об этом сообщает SHOT.
В Минкульт с таким предложением обратились общественники движения «Ветераны России». В своём письме они отметили вклад Мадянова в развитие театрального и киноискусства.
Роман Мадянов — четырёхкратный лауреат премии «Ника». За свою карьеру он снялся в более чем в 200 фильмах и сериалах.
Напомним, сегодня стало известно о смерти Заслуженного артиста России Романа Мадянова. Ему было 62 года. Он скончался у себя в квартире в московском Новогирееве от онкологического заболевания. Известно, что родные Мадянова начали готовиться к его смерти ещё несколько месяцев назад. Артиста похоронят на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области.