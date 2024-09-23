Четвёртая жена Шнурова Ольга Абрамова подала на развод

Четвёртая жена Сергея Шнурова подала на развод. Пара прожила в браке шесть лет. Как выяснил SHOT, 33-летняя Ольга Шнурова подала на развод с 51-летним музыкантом 16 сентября. У пары — двое детей.

Сергей Шнуров женился на Ольге Абрамовой, которая на 18 лет младше него, в октябре 2018 года. Тайная церемония прошла без гостей в Санкт-Петербурге. Для Шнура это был четвёртый брак. Сейчас у лидера легендарного "Ленинграда" четверо детей, которые родились в трёх браках.