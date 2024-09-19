Легенда российского футбола Руслан Нигматуллин стал бездомным

Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин лишился всей недвижимости на родине и за рубежом в результате болезненного развода с супругой Еленой. Вратарь рассказал Mash, что жилплощадь стоимостью сотни миллионов рублей была оформлена на жену, и после расторжения брака он остался бездомным.

Точку в почти 30-летней истории семьи Нигматуллиных мировой суд Преображенского района Москвы поставил 19 сентября. Всё жильё титулованного спортсмена, — а это недвижимость в Москве стоимостью 120 миллионов рублей и квартира во Флориде за 850 тысяч долларов, — отошло супруге. Дабы восстановить справедливость, юрист голкипера направил женщине предложение с просьбой добровольно вернуть Руслану половину совместно нажитого имущества.

Согласно данным телеграм-канала, дедлайн по этому предложению истекает 20 сентября. В случае отказа пару ждут имущественные разборки.