Верховный суд признал незаконным трюк с оформлением квартир на мать при разводе

Верховный суд признал незаконным трюк с переоформлением квартиры при разводе на мать одного из супругов. Такое решение было вынесено по делу бывшей семейной пары из Белгородской области, в которой муж оформил недвижимость на свою родительницу.

Пара обратилась в суд для раздела имущества, и с двумя однокомнатными квартирами вдруг возникли трудности. Мужчина перевёл деньги на покупку объектов недвижимости на счёт своей матери, а спустя пару месяцев заключил договоры о покупке обеих квартир. Оплатила приобретение его мать, дав сыну его же деньги якобы на условиях беспроцентного займа. В итоге обе квартиры были оформлены на имя мужчины, но он передал их родственнице в счёт отступного по договорам займа.

Когда дело дошло до развода, суд не стал делить эти квартиры, не посчитав их совместным имуществом. Но вот вышестоящая инстанция с этим не согласилась.

"В случае когда при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что один из них произвёл отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи, либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость", — приводит текст постановления суда "Коммерсант".