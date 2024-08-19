Россиянам объяснили, как суд решает, с кем останется ребёнок после развода родителей

Развод отца и матери — это всегда большая трагедия для ребёнка, однако ещё большей проблемой для него может стать решение вопроса, с кем из родителей остаться жить. Последнее слово в таких случаях остаётся за судом.

Специалист по семейному праву Виктория Данильченко объяснила россиянам, как суд решает, с кем из родителей останется ребёнок после развода. По её словам, первостепенным фактором служат интересы несовершеннолетнего.

Суд выслушает мнение ребёнка, достигшего десятилетнего возраста, однако его слово не всегда будет определяющим. Важно учесть, какие условия для малыша могут создать родители, насколько он привязан к тем или иным родственникам, и другие факторы, отметила юрист.

"Для объективного рассмотрения спора важно понимать, что решение должно соответствовать интересам ребёнка. Если, например, он выражает желание жить с мамой, но суд определит, что это не соответствует его интересам, то суд примет решение в пользу отца, и наоборот", — цитирует адвоката радио Sputnik.