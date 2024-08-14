Более 70% москвичей назвали разные взгляды на равенство полов веской причиной для развода

Современные москвичи придают большое значение принципам равноправия, взаимного уважения и справедливости в семье. К такому выводу пришли сотрудники Московского городского педагогического университета (МГПУ) в ходе исследования, пишет "Газета.ru".

"Представления о гендерном равенстве играют ключевую роль в формировании устойчивых и гармоничных семейных отношений. Мы обнаружили прямую связь между согласием во взглядах на равенство и уровнем стабильности семьи, а также удовлетворённостью отношениями", — поделилась выводами руководитель исследовательской группы МГПУ Мария Сахарова.

О важности совпадения взглядов на равенство полов в семейных отношениях заявили 85% респондентов. 73% считают, что различия во взглядах на гендерное равенство могут стать причиной развода. 39% опрошенных, находящихся в разводе, заявили, что именно это сыграло главную роль в разрыве.

Учёные пришли к выводу, что полученные данные говорят о необходимости открыто говорить о равенстве в семье на первых этапах отношений. Совпадение ожиданий в этой сфере может стать хорошим фактором в построении крепкого брака.