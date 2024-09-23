«Ни слова правды»: Алсу резко отреагировала на заявление адвоката её экс-мужа о лондонском пентхаусе

Певица Алсу обвинила адвоката своего бывшего мужа Яна Абрамова в том, что он пиарится за её счёт и пытается очернить её репутацию. Так артистка отреагировала на заявление Александра Добровинского о том, что она якобы хочет отсудить у экс-супруга деньги за проданный пентхаус в Лондоне.

«Полагаю, что адвокат (который активно пиарится на моем имени) и его доверитель специально выдумывают разные небылицы в попытке очернить моё имя. Другого объяснения у меня нет. Ни слова правды ни в одном из его заявлений нет», — написала певица на своей странице в Instagram*.

Также Алсу попросила СМИ не распространять информацию адвоката Добровинского, который, по её словам, предоставляет недостоверные сведения. Она пообещала, что привлечёт адвоката к ответственности. Добровинский за словом в карман лезть не стал и ответил певице.

«Эта история [ещё] долго не закончится, завтра будут новости свежие из Лондона. Я сейчас постоянно на связи с коллегами и завтра опубликую в Telegram-канале новости оттуда», — цитирует Добровинского 360.ru.

Адвокат пояснил, что подать в суд по статье «клевета» можно, только если человека обвинили в преступлении. Добровинский назвал Алсу «юридически девственной» и заявил, что такими является половина России. При этом юрист счёл большой честью для себя попытки певицы засудить его.

Ранее Добровинский утверждал, что Алсу будет судиться с бывшим мужем за пентхаус в Лондоне, который сама же продала. Деньги за проданную квартиру, по словам адвоката, она получила в Англии, из-за этого возникла небольшая юридическая уловка.

Напомним, что в конце весны Алсу развелась с бизнесменом Яном Абрамовым. В браке они прожили 18 лет, у них есть трое детей. В Сети поползли слухи, что причиной разрыва стала неверность мужа, а именно — измена с моделью Анастасией Решетовой. Недавно появилась информация о том, что певица собирается использовать свой британский паспорт в борьбе за имущество с бывшим мужем.