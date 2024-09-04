«Мы — супердевочки!» Алсу рассказала о скрытых силах после развода с мужем

Певица Алсу после развода с бизнесменом Яном Абрамовым призналась, что её жизнь сильно изменилась. По словам артистки, ей было сложно отважиться на такой шаг.

Алсу объяснила, что раньше никогда самостоятельно не принимала решения. Сначала певица, по её словам, находилась под опекой отца, а потом — мужа.

«Но оказалось, я намного сильнее, чем я думала. Во мне открылись какие-то скрытые силы, новое дыхание. Оказывается, женщины могут всё. Правда. Мы — супердевочки! Все, без исключения. Я пошла вперёд», — сказала артистка в беседе с kp.ru.

Алсу добавила, что в настоящее время активно работает над новыми проектами, пробует себя в разных направлениях. По словам артистки, работа, несмотря на множество перелётов и долгие съёмки, её окрыляет. Певица подчеркнула, что музыка даёт ей дополнительную энергию.

Также артистка отметила, что её дочери продолжают общаться с отцом. По словам Алсу, у неё очень мудрые дети.