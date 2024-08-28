«Зачем так рано выходить замуж?» Кушанашвили оценил брак Алсу с Абрамовым и нашёл ей идеальную пару
Кушанашвили: Алсу не стоило выходить замуж за Абрамова, тем более так рано
Ян Абрамов и Алсу. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певица Алсу вышла замуж слишком рано, предприниматель Ян Абрамов совершенно не подходил ей в качестве мужа. Такое мнение высказал российский телеведущий Отар Кушанашвили, комментируя состоявшийся накануне развод супругов.
«Я разговаривал с ней, хотя и с Нюшей разговор такой был, но никто меня не послушал. Я говорил: зачем так рано выходить замуж? Вышла за Яна Абрамова, а мне казалось, она должна выйти за Гэри Барлоу, лидера группы Take That. Я думал, вот её партия. А она вышла за Абрамова», — рассказал журналист в беседе со Starhit.
Собеседник журнала добавил, что в этой ситуации он полностью на стороне артистки и не разделяет призывов сохранить брак, звучавших от многих представителей отечественной эстрады. В частности, досталось певцу Филиппу Киркорову.
«Киркоров, ну ты-то куда? Какой брак? Зачем? Ну как же можно? Это же матримониальные отношения, а у тебя об этом весьма расплывчатые представления», — недоумевает Кушанашвили.
Напомним, что Алсу и Абрамов официально развелись 27 августа в Пресненском суде. Как рассказал Life.ru адвокат Александр Добровинский, в процессе стало известно о неком обстоятельстве, которое поставило крест на любой возможности примирения. Решение о разводе артистка приняла ещё в мае. Экс-супруги были вместе 18 лет, у них трое детей. В СМИ появились сообщения о том, что разлад в отношениях произошёл из-за измены Абрамова с Анастасией Решетовой. Позже певица намекнула, что это правда. К слову, поделить в суде пришлось очень внушительный список совместно нажитого имущества.