«Зачем так рано выходить замуж?» Кушанашвили оценил брак Алсу с Абрамовым и нашёл ей идеальную пару

Певица Алсу вышла замуж слишком рано, предприниматель Ян Абрамов совершенно не подходил ей в качестве мужа. Такое мнение высказал российский телеведущий Отар Кушанашвили, комментируя состоявшийся накануне развод супругов.

«Я разговаривал с ней, хотя и с Нюшей разговор такой был, но никто меня не послушал. Я говорил: зачем так рано выходить замуж? Вышла за Яна Абрамова, а мне казалось, она должна выйти за Гэри Барлоу, лидера группы Take That. Я думал, вот её партия. А она вышла за Абрамова», — рассказал журналист в беседе со Starhit.

Собеседник журнала добавил, что в этой ситуации он полностью на стороне артистки и не разделяет призывов сохранить брак, звучавших от многих представителей отечественной эстрады. В частности, досталось певцу Филиппу Киркорову.