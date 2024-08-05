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Регион
5 августа, 14:41

"Вот откуда такие гены": Фанатов восхитило фото Алсу с матерью, которая празднует свой юбилей

Алсу поздравила маму с днём рождения, опубликовав их совместное фото

Алсу с мамой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alsou_a

Алсу с мамой. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alsou_a

Певица Алсу обнародовала нежное фото, которое артистка опубликовала ко дню рождения своей мамы. Накануне Разие Сафиной исполнилось 70 лет. В соцсетях исполнительница хита "Зимний сон" искренне поблагодарила родительницу за всё хорошее. По словам Алсу, она не может вспомнить ни одного эпизода, когда мама её за что-то ругала.

"Мама — наш самый добрый, мудрый и терпеливый член семьи. <...> Она никогда не говорила: "Ты должна хорошо учиться, добиваться больших успехов или вести себя определённым образом", но всегда говорила, что главное — быть настоящим и честным человеком", — написала артистка в соцсетях.

Поклонники певицы присоединились к поздравлениям. В комментариях многие отметили, что мама Алсу выглядит гораздо моложе своих лет.

"Вот откуда такие гены", — отметил один из юзеров.

"Не скажешь, что 70 лет. Шикарная", — добавил другой.

Адвокат Алсу не видит перспектив сохранения брака певицы и Яна Абрамова
Адвокат Алсу не видит перспектив сохранения брака певицы и Яна Абрамова

Напомним, что в мае появилось известие о том, что Алсу решилась на развод с Яном Абрамовым. Супруги были вместе 18 лет, у них есть три совместных ребёнка. По данным СМИ, причиной развода стала неверность супруга, который изменял певице с блогершей Анастасией Решетовой. Сама артистка позднее дала понять, что слухи всё это время были правдивыми. Вся процедура развода между супругами пройдёт в судебном порядке, так как они имеют общих несовершеннолетних детей. Паре также предстоит разделить огромный список имущества в разных уголках земного шара.

Наталья Демьянова
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