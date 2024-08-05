"Вот откуда такие гены": Фанатов восхитило фото Алсу с матерью, которая празднует свой юбилей

Певица Алсу обнародовала нежное фото, которое артистка опубликовала ко дню рождения своей мамы. Накануне Разие Сафиной исполнилось 70 лет. В соцсетях исполнительница хита "Зимний сон" искренне поблагодарила родительницу за всё хорошее. По словам Алсу, она не может вспомнить ни одного эпизода, когда мама её за что-то ругала.

"Мама — наш самый добрый, мудрый и терпеливый член семьи. <...> Она никогда не говорила: "Ты должна хорошо учиться, добиваться больших успехов или вести себя определённым образом", но всегда говорила, что главное — быть настоящим и честным человеком", — написала артистка в соцсетях.

Поклонники певицы присоединились к поздравлениям. В комментариях многие отметили, что мама Алсу выглядит гораздо моложе своих лет.

"Вот откуда такие гены", — отметил один из юзеров.