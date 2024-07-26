Адвокат Алсу не видит перспектив сохранения брака певицы и Яна Абрамова
Алсу и Ян Абрамов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alsou_a
Адвокат певицы Алсу усомнился в возможности сохранения брака певицы и предпринимателя Яна Абрамова. Андрей Крючков заявил журналистам, что такое впечатление складывается, учитывая начавшийся судебный процесс.
"Это вопрос лично к супругам", — отметил собеседник 360.ru.
Крючков не стал сообщать подробности процесса, стартовавшего в Савёловском районном суде Москвы. По его словам, это является адвокатской тайной.
Напомним, Алсу и Ян Абрамов поженились в 2006 году, пара успела обзавестись тремя детьми. Певица подала на развод в мае 2024 года. По некоторым данным, причиной стала измена со стороны предпринимателя. Утверждалось, что разлучница — блогерша Анастасия Решетова. Сама артистка уже успела намекнуть на правдивость этих слухов, а также подать на раздел имущества. Адвокат её супруга Александр Добровинский заявил, что Абрамов будет бороться за сохранение семьи.