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26 июля, 11:20

Адвокат Алсу не видит перспектив сохранения брака певицы и Яна Абрамова

Алсу и Ян Абрамов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alsou_a

Алсу и Ян Абрамов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Alsou_a

Адвокат певицы Алсу усомнился в возможности сохранения брака певицы и предпринимателя Яна Абрамова. Андрей Крючков заявил журналистам, что такое впечатление складывается, учитывая начавшийся судебный процесс.

"Это вопрос лично к супругам", — отметил собеседник 360.ru.

Крючков не стал сообщать подробности процесса, стартовавшего в Савёловском районном суде Москвы. По его словам, это является адвокатской тайной.

Ещё одна россиянка отправилась на Олимпиаду в Париж. Это Алсу
Ещё одна россиянка отправилась на Олимпиаду в Париж. Это Алсу

Напомним, Алсу и Ян Абрамов поженились в 2006 году, пара успела обзавестись тремя детьми. Певица подала на развод в мае 2024 года. По некоторым данным, причиной стала измена со стороны предпринимателя. Утверждалось, что разлучница — блогерша Анастасия Решетова. Сама артистка уже успела намекнуть на правдивость этих слухов, а также подать на раздел имущества. Адвокат её супруга Александр Добровинский заявил, что Абрамов будет бороться за сохранение семьи.

Матвей Константинов
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