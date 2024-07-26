Адвокат Алсу не видит перспектив сохранения брака певицы и Яна Абрамова

Адвокат певицы Алсу усомнился в возможности сохранения брака певицы и предпринимателя Яна Абрамова. Андрей Крючков заявил журналистам, что такое впечатление складывается, учитывая начавшийся судебный процесс.

"Это вопрос лично к супругам", — отметил собеседник 360.ru .

Крючков не стал сообщать подробности процесса, стартовавшего в Савёловском районном суде Москвы. По его словам, это является адвокатской тайной.