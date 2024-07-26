Адвокат Добровинский: Ян Абрамов будет бороться за сохранение брака с Алсу

"Мой приоритет — это постараться убедить Алсу в том, что брак надо сохранить. Трое детей, 18 лет нельзя вычеркнуть из жизни просто так. Ян Абрамов хочет сделать все возможное, чтобы супружеская жизнь продолжалась. У нас сейчас в процессе развода наступила пауза" , — отметил Добровинский после заседания суда о разделе совместного имущества супругов.

Адвокат добавил, что даже если Алсу всё же решит расторгнуть брак — Абрамов будет пытаться бороться за сохранение семьи, поскольку не понимает, что толкнуло певицу на такой шаг. По словам Добровинского, сам Абрамов не подавал в суд на развод, не подавал на раздел имущество. При этом он подчеркнул, что бизнесмен будет содержит и "будет по-королевски" содержать детей при любом раскладе.