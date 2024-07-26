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Адвокат Добровинский: Ян Абрамов будет бороться за сохранение брака с Алсу

26 июля, 07:40
Алсу и Ян Абрамов. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Алсу и Ян Абрамов. Обложка © ТАСС / Юрий Самолыго

Адвокат Александр Добровинский заявил, что он вместе со своим доверителем Яном Абрамовым будет пытаться убедить певицу Алсу сохранить брак.

Адвокат Добровинский: Ян Абрамов будет бороться за сохранение брака с Алсу. Видео © Life.ru

"Мой приоритет — это постараться убедить Алсу в том, что брак надо сохранить. Трое детей, 18 лет нельзя вычеркнуть из жизни просто так. Ян Абрамов хочет сделать все возможное, чтобы супружеская жизнь продолжалась. У нас сейчас в процессе развода наступила пауза", — отметил Добровинский после заседания суда о разделе совместного имущества супругов.

Адвокат добавил, что даже если Алсу всё же решит расторгнуть брак — Абрамов будет пытаться бороться за сохранение семьи, поскольку не понимает, что толкнуло певицу на такой шаг. По словам Добровинского, сам Абрамов не подавал в суд на развод, не подавал на раздел имущество. При этом он подчеркнул, что бизнесмен будет содержит и "будет по-королевски" содержать детей при любом раскладе.

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Напомним, Алсу и Ян Абрамов поженились в 2006 году, в браке у пары родилось трое детей. Самому младшему на данный момент восемь лет. Певица подала на развод в мае этого года, суд дал супругам месяц на примирение. По некоторым данным, причиной разлада стала измена со стороны бизнесмена, а разлучницей называют блогершу Анастасию Решетову. К слову, певица уже успела намекнуть на правдивость слухов. Однако друзья семьи активно выступают в защиту Абрамова и утверждают о его невиновности. По истечении срока, вынесенного судом, Алсу подала заявление на раздел имущества.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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