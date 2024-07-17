"Как две капли воды": Пластический хирург назвала операции, которые превратили Решетову в "почти Алсу"
Хирург Мороз: Решетова сделала ринопластику, а Алсу — лобно-височный лифтинг
Анастасия Решетова и Алсу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volkonskaya.reshetova / alsou_a
Подписчики Алсу и Анастасии Решетовой заметили явное сходство между двумя враждующими звёздами. По мнению публики, девушки похожи друг на друга буквально всем. Правда, некоторые уверены, что Алсу — красотка с детства, а Решетова — жертва операций. Обо всех хирургических вмешательствах девушек рассказала пластический хирург Светлана Мороз.
"По всей видимости, Анастасия сделала ринопластику, так как видно, что кончик носа и его спинка стали уже, а крылья меньше. Предположу, что был у неё и эндоскопический лобно-височный лифтинг — головка брови стоит выше, а хвост поднят", — рассказала врач в беседе с Kp.ru.
А, судя по углам нижней челюсти и подбородку, бывшей супруге Тимати, скорее всего, делали контурную пластику, а также подкалывали лоб и подбородок.
У Алсу пластический хирург также смогла разглядеть признаки "уколов красоты". При этом врач очень похвалила косметолога исполнительницы, поскольку та "очень хорошо выглядит".
"Но никакой ботулотоксин не поднимет так бровь. Скорее всего, имел место лобно-височный лифтинг. Для этого стоит просто посмотреть на фото певицы в юности и сейчас. Насчёт комков Биша тоже спорно. Возможно, с возрастом лицо немного осунулось, как это часто бывает. В целом больше никаких корректировок не вижу", — поделилась Светлана Мороз.
Напомним, что в мае появилось известие о том, что Алсу решилась на развод с Яном Абрамовым. Супруги были вместе 18 лет, у них есть три совместных ребёнка. По данным СМИ, причиной развода стала неверность супруга, который изменял певице с блогершей Анастасией Решетовой. Сама артистка позднее дала понять, что слухи всё это время были правдивыми. Вся процедура развода между супругами пройдёт в судебном порядке, так как они имеют общих несовершеннолетних детей. Паре также предстоит разделить огромный список имущества в разных уголках земного шара.