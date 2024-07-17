"Как две капли воды": Пластический хирург назвала операции, которые превратили Решетову в "почти Алсу"

Подписчики Алсу и Анастасии Решетовой заметили явное сходство между двумя враждующими звёздами. По мнению публики, девушки похожи друг на друга буквально всем. Правда, некоторые уверены, что Алсу — красотка с детства, а Решетова — жертва операций. Обо всех хирургических вмешательствах девушек рассказала пластический хирург Светлана Мороз.

"По всей видимости, Анастасия сделала ринопластику, так как видно, что кончик носа и его спинка стали уже, а крылья меньше. Предположу, что был у неё и эндоскопический лобно-височный лифтинг — головка брови стоит выше, а хвост поднят", — рассказала врач в беседе с Kp.ru.

А, судя по углам нижней челюсти и подбородку, бывшей супруге Тимати, скорее всего, делали контурную пластику, а также подкалывали лоб и подбородок.

У Алсу пластический хирург также смогла разглядеть признаки "уколов красоты". При этом врач очень похвалила косметолога исполнительницы, поскольку та "очень хорошо выглядит".