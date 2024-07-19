"Как их оградишь?": Алсу рассказала, как дети переживают её развод с Яном Абрамовым

Певица Алсу на втором дне фестиваля "Белые ночи" в Санкт-Петербурге раскрыла, как дети отреагировали на её развод с бизнесменом Яном Абрамовым. По словам 41-летней артистки, оградить дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля от тревожной новости всё равно бы не получилось.

Алсу рассказала, как дети переживают её развод с Яном Абрамовым. Видео © kp.ru

"Они взрослые, 16–18 лет, как их оградишь? Естественно, всё везде в открытом пространстве... Они любящие и замечательные детки. Я счастлива, что у меня такие дети, они моя душа и моё сердце", — приводит слова исполнительницы kp.ru.