"Как их оградишь?": Алсу рассказала, как дети переживают её развод с Яном Абрамовым
Алсу: Развод с Яном Абрамовым не получилось бы скрыть от детей
Сафина, Рафаэль и Микелла вместе с Алсу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a
Певица Алсу на втором дне фестиваля "Белые ночи" в Санкт-Петербурге раскрыла, как дети отреагировали на её развод с бизнесменом Яном Абрамовым. По словам 41-летней артистки, оградить дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля от тревожной новости всё равно бы не получилось.
Алсу рассказала, как дети переживают её развод с Яном Абрамовым. Видео © kp.ru
"Они взрослые, 16–18 лет, как их оградишь? Естественно, всё везде в открытом пространстве... Они любящие и замечательные детки. Я счастлива, что у меня такие дети, они моя душа и моё сердце", — приводит слова исполнительницы kp.ru.
Алсу добавила, что "все её поддерживают как могут", и подчеркнула, что в 40 лет жизнь только начинается. Певица призвала не переживать за неё, отметив, что она научилась не бояться, а все травмы залечит время.
В мае стало известно, что Алсу решилась на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара была вместе 18 лет, у них есть три общих ребёнка. По данным СМИ, причиной развода стала неверность супруга, который изменял певице с блогершей Анастасией Решетовой. Сама артистка позднее дала понять, что слухи правдивы. Вся процедура развода между супругами пройдёт в судебном порядке, ведь есть общие несовершеннолетние дети. Паре также предстоит разделить огромный список имущества в разных уголках земного шара.