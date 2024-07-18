Не было бы счастья: Карьеры Алсу и Нюши устремились вверх на фоне разводов
Kp.ru: Развод с Абрамовым положительно сказался на карьере Алсу
Нюша и Алсу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nyusha_nyusha, alsou_a
Этим летом многие российские звёзды объявили о расставании со своими вторыми половинками. Для некоторых из них неудачи в личной жизни компенсировались импульсом в профессиональной деятельности. Так, например, благодаря всеобщему вниманию карьера Алсу и Нюши на фоне семейной драмы устремилась вверх. Прямо сейчас певицы буквально нарасхват у различных рекламодателей и частных заказчиков, пишет kp.ru.
По данным журналистов, билеты на концерт Алсу с симфоническим оркестром 16 октября продаются весьма уверенными темпами. На данный момент проданы около 30% мест в зале с учётом того, что билеты стоят от 1700 до 15 000 рублей. Кроме того, Алсу поступают предложения от федеральных каналов, желающих показать исполнительницу на одном из шоу в качестве члена жюри.
Что касается Нюши, то артистка согласна выступить на концерте минимум за полтора миллиона рублей. При этом артистку также зовут на фестивали, сборные концерты и городские мероприятия. Ближайший концерт она даст в августе на теплоходе.
Напомним, в мае стало известно, что Алсу решилась на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара была вместе 18 лет, у них есть три общих ребёнка. По данным СМИ, причиной развода стала неверность супруга, который изменял певице с блогершей Анастасией Решетовой. Сама артистка позднее дала понять, что слухи правдивы. Вся процедура развода между супругами пройдёт в судебном порядке, так как они имеют общих несовершеннолетних детей. Паре также предстоит разделить огромный список имущества в разных уголках земного шара.
Нюша прожила в браке с бизнесменом Игорем Сивовым семь лет. За это время у пары родилось двое детей: Серафима-Симба, которой сейчас пять лет, и Саффрон — ему два года. 24 мая супруги подали заявление о разводе, при этом близких заверили, что останутся друзьями. Они не будут делить имущество, так как совместно нажитого у них ничего нет. 4 июля стало известно, что Нюша и Сивов отказались от примирения. По данным СМИ, развод приобретает скандальный оттенок, так как Сивов хочет, чтобы дети жили с ним в ОАЭ.