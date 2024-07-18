Не было бы счастья: Карьеры Алсу и Нюши устремились вверх на фоне разводов

Этим летом многие российские звёзды объявили о расставании со своими вторыми половинками. Для некоторых из них неудачи в личной жизни компенсировались импульсом в профессиональной деятельности. Так, например, благодаря всеобщему вниманию карьера Алсу и Нюши на фоне семейной драмы устремилась вверх. Прямо сейчас певицы буквально нарасхват у различных рекламодателей и частных заказчиков, пишет kp.ru.

По данным журналистов, билеты на концерт Алсу с симфоническим оркестром 16 октября продаются весьма уверенными темпами. На данный момент проданы около 30% мест в зале с учётом того, что билеты стоят от 1700 до 15 000 рублей. Кроме того, Алсу поступают предложения от федеральных каналов, желающих показать исполнительницу на одном из шоу в качестве члена жюри.

Что касается Нюши, то артистка согласна выступить на концерте минимум за полтора миллиона рублей. При этом артистку также зовут на фестивали, сборные концерты и городские мероприятия. Ближайший концерт она даст в августе на теплоходе.